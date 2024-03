L'ancien roi des lourds Mike Tyson va remonter sur le ring à 57 ans le 20 juillet pour une exhibition. Il croisera les gants avec le youtubeur américain devenu boxeur Jake Paul. L'exhibition sera diffusée sur Netflix, ont annoncé les organisateurs.

JAKE PAUL VS. MIKE TYSON



LIVE on Netflix #PaulTyson pic.twitter.com/WW6Wi3bKM9 — Netflix (@netflix) March 7, 2024

Tyson et Paul seront opposés à l'AT&T Stadium d'Arlington (Texas), enceinte de l'équipe de football américain (NFL) des Cowboys de Dallas. Tyson a déclaré se réjouir de combattre un adversaire de 30 ans son cadet, ajoutant qu'il avait été impressionné par les performances de Paul sur un ring.

«Il a considérablement progressé au fil des années, et il sera donc très amusant de voir ce que la volonté et l'ambition d'un gamin peuvent faire face à l'expérience et les aptitudes d'un GOAT (greatest of all time, le plus grand de tous les temps, ndlr)», écrit Mike Tyson.

ATS