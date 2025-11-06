  1. Clients Privés
Jeux olympiques Milan - Cortina : plus de 850'000 billets vendus

ATS

6.11.2025 - 13:20

Plus de la moitié des billets prévus pour les Jeux olympiques de Milan – Cortina ont déjà été vendus, à douze semaines du début des compétitions. Sur 1,6 million de tickets, plus de 850'000 ont ainsi trouvé preneur.

Il y aura du monde pour voir les prochains exploits de Lara Gut-Behrami aux JO.
Il y aura du monde pour voir les prochains exploits de Lara Gut-Behrami aux JO.
ats

Keystone-SDA

06.11.2025, 13:20

Selon le comité d'organisation, les disciplines les plus convoitées sont le hockey sur glace, le biathlon et le ski de fond. Dans certaines autres, seuls d'onéreux billets hospitality restent en vente, selon le portail officiel des JO. Cela concerne notamment le ski alpin, le saut à ski ou encore le curling.

Plus de la moitié des billets qui ont été proposés à la vente coûtaient moins de 100 euros, ont indiqué les organisateurs.

