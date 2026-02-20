  1. Clients Privés
UAE Tour Milan remporte la 5e étape, Tiberi toujours leader

ATS

20.2.2026 - 15:57

L'Italien Jonathan Milan a remporté vendredi à Dubaï la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis. Il s'est imposé au terme d'un sprint massif devant le Norvégien Erlend Blikra et son compatriote Matteo Malucelli.

Keystone-SDA

20.02.2026, 15:57

Au classement général, l'Italien Antonio Tiberi a conservé son avance de 21 secondes sur le Mexicain Isaac Del Toro, à la veille d'une étape sans doute décisive pour la victoire finale avec l'arrivée au sommet de Jebel Hafeet après une ascension de 10,6 km à 6,9% de déclivité moyenne.

Le meilleur des quatre Suisses engagés dans cette épreuve au classement général se nomme Johan Jacobs, 90e à 17'45 de Tiberi.

