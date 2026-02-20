L'Italien Jonathan Milan a remporté vendredi à Dubaï la 5e étape du Tour des Emirats arabes unis. Il s'est imposé au terme d'un sprint massif devant le Norvégien Erlend Blikra et son compatriote Matteo Malucelli.
Au classement général, l'Italien Antonio Tiberi a conservé son avance de 21 secondes sur le Mexicain Isaac Del Toro, à la veille d'une étape sans doute décisive pour la victoire finale avec l'arrivée au sommet de Jebel Hafeet après une ascension de 10,6 km à 6,9% de déclivité moyenne.
Le meilleur des quatre Suisses engagés dans cette épreuve au classement général se nomme Johan Jacobs, 90e à 17'45 de Tiberi.