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Milan-San Remo Scénario palpitant : Pogacar chute, mais s'impose enfin dans la «Primavera»

ATS

21.3.2026 - 17:02

Tadej Pogacar a enfin inscrit Milan - San Remo à son imposant palmarès. Le champion du monde slovène, pourtant tombé à 32 km de l'arrivée, a battu l'Anglais Tom Pidcock au sprint au terme des 298 km.

Keystone-SDA

21.03.2026, 17:02

21.03.2026, 17:47

La «Primavera» a donc souri à l'ogre du cyclisme mondial, qui avait terminé troisième lors des deux précédentes éditions. Ses espoirs ont toutefois failli s'envoler dans une chute avant la montée de la Cipressa. «J'ai cru que tout était fini sur le moment. Mais j'ai pu rapidement remonter sur le vélo et mon équipe a fait un travail extraordinaire pour me ramener devant», a déclaré le vainqueur.

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Marqué sur le côté gauche, le Slovène est revenu aux avant-postes en six km. Il a fait le vide dans la Cipressa, où seuls Pidcock et le Néerlandais Mathieu van der Poel ont pu prendre son sillage.

Strade Bianche. Seul au monde, Tadej Pogacar continue d’écrire sa légende

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Van der Poel craque

Pogacar (27 ans) a ensuite fait craquer Van der Poel, vainqueur sortant, dans l'ascension du Poggio. Mais Pidcock, très en vue aussi, a résisté jusqu'au bout. Le sprint pour la victoire a été très serré, le champion du monde prenant l'avantage pour une demi-roue.

Il a ainsi enlevé le 11e Monument de sa carrière, égalant le Belge Roger De Vlaeminck. Seul un autre Belge, le légendaire Eddy Merckx, a fait mieux avec 19 succès. Désormais, seul Paris - Roubaix manque encore au palmarès du Slovène, qui est devenu le premier à gagner Milan - San Remo avec le maillot de champion du monde depuis l'Italien Giuseppe Saronni en 1983.

Faun Ardèche Classic. Solide, Jan Christen derrière le phénomène Seixas

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Pogacar avait été rapidement privé d'un de ses lieutenants. L'Argovien Jan Christen, en forme en ce début de saison, a été pris dans une chute après 55 km et il a été contraint à l'abandon.

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