Les Minnesota Timberwolves ont su se remettre de deux blessures majeures, dont celle d'Anthony Edwards, pour s'imposer 112-96 contre les Denver Nuggets samedi. Ils mènent 3-1 dans cette série du 1er tour des play-off de la NBA.

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Donte DiVincenzo est d'abord sorti en tout début de match et ne rejouera plus de la saison à cause d'une rupture du tendon d'Achille côté droit, a révélé le diffuseur ESPN, soit la même blessure que Jayson Tatum et Damian Lillard il y a un an.

Le patron des Wolves Anthony Edwards a lui aussi quitté le parquet, soutenu par le staff pour marcher, juste avant la pause, à la suite suite d'une hyper-extension du genou gauche à la réception d'un saut. Edwards, qui se débattait avec des douleurs au genou droit depuis plusieurs semaines, doit passer des examens pour établir la durée de son absence.

Malgré les coups du sort, Minnesota, mené de 4 points à la pause, a compensé avec une énergie folle et une défense toujours aussi intense. Le remplaçant Ayo Dosunmu, arrivé de Chicago en février, a été exceptionnel avec 43 points. Son 5e panier lointain, en 5 tentatives, a plié le match à 1'30 de la sirène. Il n'est que le quatrième remplaçant de l'histoire des play-offs à atteindre les 40 points dans une rencontre.

Le pivot français Rudy Gobert (4 points, 15 rebonds) a une nouvelle fois été déterminant pour ralentir le triple MVP Nikola Jokic (24 points, 15 rebonds, 9 passes). Symbole de sa nervosité, Jokic s'est précipité sur Jaden McDaniels juste avant le coup de sifflet final, lui reprochant simplement d'avoir inscrit un panier alors que le score était acquis, créant une échauffourée et valant aux deux joueurs une exclusion.

Les Knicks réagissent

Après deux défaites serrées avec un manque criant d'intensité, les Knicks se sont réveillés à Atlanta afin de gagner 114-98, d'égaliser à 2-2 et de reprendre l'avantage du parquet.

Karl-Anthony Towns a brillé en devenant le quatrième joueur de la franchise à réussir un triple-double en play-off (20 points, 10 rebonds, 10 passes), OG Anunoby ajoutant un double-double (22 points, 10 rebonds).

«On parle beaucoup d'agressivité des deux côtés du terrain, je pense que nos gars ont fait du bon boulot à ce niveau là», a apprécié le coach Mike Brown.

Le Magic domine encore les Pistons

Huitième de la Conférence Est à l'issue de la saison régulière, le Magic d'Orlando fait trembler les Detroit Pistons, premiers et largement favoris de cette série, avant le match 4 lundi toujours en Floride, après un succès 113-105 qui leur permet de mener 2-1.

Apathiques et relégués à 17 points dans le 4e quart-temps, les Pistons pensaient pourtant avoir fait le plus dur en reprenant brièvement la tête à 2'52 de la sirène grâce à Cade Cunningham (27 points, 9 passes). Mais le meneur All-Star a manqué ses tirs suivants et perdu un ballon précieux pendant que le Magic voyait l'Allemand Franz Wagner (17 points) marquer deux fois de suite.

Un rebond offensif arraché par Wendell Carter Jr., son 8e du match, puis un nouveau tir lointain de Paolo Banchero (25 points, 12 rebonds, 9 passes) ont scellé le score. Le Magic s'est montré adroit de loin (15 sur 33 à 45,5%) et dominateur au rebond (63 à 50).

Le Thunder et SGA en balade

Le Thunder d'Oklahoma City, champion en titre, s'est imposé sans trembler pour la 3e fois en autant de matches, 121-109, sur le parquet des Phoenix Suns. Le MVP 2025 Shai Gilgeous-Alexander a réussi son record en play-offs avec 42 points, grâce à un étourdissant 15 sur 18 au tir, associés à 8 passes, permettant au Thunder de se détacher en fin de rencontre.

Les Suns ont tenu tête avant la pause, avec 33 points de Dillon Brooks notamment. OKC peut ainsi se qualifier pour les demi-finales de conférence Ouest dès lundi.