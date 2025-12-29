  1. Clients Privés
«Ils sont morts sur le coup» Le boxeur Anthony Joshua impliqué dans un accident ayant fait deux morts

Melchior Cordonier

29.12.2025

Le boxeur britannique Anthony Joshua, ex-champion du monde des poids lourds, a été «légèrement blessé» dans un accident de la route au Nigeria qui a causé la mort de deux personnes, a annoncé la police nigériane lundi.

Agence France-Presse

29.12.2025, 16:06

29.12.2025, 16:38

«Le véhicule transportant Anthony Joshua a été impliqué dans un accident dont les circonstances font l'objet d'une enquête», a déclaré un porte-parole de la police de l'Etat d'Ogun (sud-ouest) dans un communiqué, expliquant que Joshua, «qui était assis à l'arrière du véhicule, a été légèrement blessé et reçoit des soins médicaux».

D'après le journal nigérian Punch, l'accident a eu lieu sur l'autoroute reliant Lagos, la capitale économique, à Ibadan, ville du sud-ouest du pays, lorsque la voiture dans laquelle se trouvait le boxeur a heurté un camion.

«Le passager à côté du conducteur et la personne à côté de Joshua sont morts sur le coup», a déclaré un témoin de la scène à Punch.

Joshua, dont les parents sont nés au Nigeria, se trouvait en vacances dans le pays, d'après son promoteur Eddie Hearn, interrogé par le Daily Mail.

Dans des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux, Joshua apparaît torse nu, assis sur la banquette arrière du véhicule, entouré de bris de verre.

Le 20 décembre dernier, Joshua avait battu par KO le YouTuber devenu boxeur Jake Paul, dans un combat mis en scène par Netflix avec une démesure de moyens, pour une bourse estimée à 184 millions de dollars (156 M EUR).

Boxe. Un K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu’une bouchée de Jake Paul

BoxeUn K.O. sans relief : Anthony Joshua ne fait qu'une bouchée de Jake Paul

Joshua, champion olympique à Londres en 2012 et ancien roi des poids lourds, a enregistré plusieurs défaites qui ont terni son palmarès, la dernière en septembre 2024 contre son compatriote Daniel Dubois.

A l'issue de sa victoire contre Paul, Joshua a lancé un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté.

