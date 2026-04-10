L'Arena de Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année 2026, Olympic et Elfic Fribourg veulent poursuivre leur opération reconquête.

En février dernier, Fribourg Olympic s’est déjà adjugé la SBL Cup. KEYSTONE

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Malmenée en 2024/24, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale. Tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26, une défaite sans conséquence pour les deux formations subie en phase préliminaire de SBL.

La saison passée, ces deux clubs avaient dû se contenter d'un trophée, celui de la SBL Cup, échouant en revanche en Coupe de Suisse et surtout en championnat. Ce sont leurs grands rivaux respectifs, les Lions de Genève et le Nyon Basket Féminin, qui leur avaient succédé tant en Coupe qu'en Championnat.

Union en trouble-fête

Les Genevois, battus par Olympic en finale de la Coupe de la Ligue le 1er février à Montreux/Clarens, ont toutefois manqué ce deuxième grand rendez-vous de la saison. Les hommes de Patrick Pembele ont été sortis en demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup, à la mi-février, s'inclinant à domicile face à Union Neuchâtel.

Union, qui avait subi la loi des Lions en finale de cette même compétition un an plus tôt, n'a donc rien volé. Les joueurs du coach Chad Timberlake peuvent rêver d'offrir à un club qui ne cesse de se battre pour sa survie financière un premier trophée depuis celui conquis en Coupe de la Ligue 2013/14.

Sur un match, tout est possible, a-t-on tendance à dire. Les Unionistes sont d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Olympic cette saison en Suisse. Mais c'était à la mi-décembre. Depuis, les Fribourgeois ont élevé le curseur et ont d'ailleurs pris leur revanche samedi dernier à la Riveraine pour la «générale» (84-65).

Genève LPLO en parfait outsider

Le scenario est presque identique chez les dames. Sauf que ce n'est pas Genève LPLO, adversaire d'Eflic samedi dès 15h, qui a sorti le Nyon Basket Féminin au stade des demi-finales de cette Coupe de Suisse, mais bien les Elfes, lesquelles retrouveront les Nyonnaises en finale des play-off dès mercredi prochain.

Genève LPLO a ainsi infligé aux Fribourgeoises leur unique défaite de la saison sur la scène nationale, une large défaite qui plus est (100-64). Mais c'était à la fin novembre. Depuis, Elfic a retrouvé son basket, remportant notamment aisément le dernier duel en date face aux Genevoises le 11 février (107-88). Genève LPLO, 5e de la phase préliminaire, n'a même pas disputé les play-off.