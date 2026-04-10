  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Patrick Baumann Swiss Cup Mission reconquête : Olympic et Elfic Fribourg pour un doublé

ATS

10.4.2026 - 09:57

L'Arena de Gümligen accueille samedi les finales de la Patrick Baumann Swiss Cup. Tous deux déjà sacrés en Coupe de la Ligue en début d'année 2026, Olympic et Elfic Fribourg veulent poursuivre leur opération reconquête.

En février dernier, Fribourg Olympic s’est déjà adjugé la SBL Cup.
En février dernier, Fribourg Olympic s’est déjà adjugé la SBL Cup.
KEYSTONE

Keystone-SDA

10.04.2026, 09:57

Malmenée en 2024/24, les équipes fribourgeoises ont repris cette saison leur domination sur la scène nationale. Tant Olympic chez les messieurs qu'Elfic chez les dames n'ont connu qu'une seule défaite en Suisse durant cet exercice 2025/26, une défaite sans conséquence pour les deux formations subie en phase préliminaire de SBL.

La saison passée, ces deux clubs avaient dû se contenter d'un trophée, celui de la SBL Cup, échouant en revanche en Coupe de Suisse et surtout en championnat. Ce sont leurs grands rivaux respectifs, les Lions de Genève et le Nyon Basket Féminin, qui leur avaient succédé tant en Coupe qu'en Championnat.

Union en trouble-fête

Les Genevois, battus par Olympic en finale de la Coupe de la Ligue le 1er février à Montreux/Clarens, ont toutefois manqué ce deuxième grand rendez-vous de la saison. Les hommes de Patrick Pembele ont été sortis en demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup, à la mi-février, s'inclinant à domicile face à Union Neuchâtel.

SBL Cup. Fribourg Olympic renverse Genève et garde sa couronne

SBL CupFribourg Olympic renverse Genève et garde sa couronne

Union, qui avait subi la loi des Lions en finale de cette même compétition un an plus tôt, n'a donc rien volé. Les joueurs du coach Chad Timberlake peuvent rêver d'offrir à un club qui ne cesse de se battre pour sa survie financière un premier trophée depuis celui conquis en Coupe de la Ligue 2013/14.

Sur un match, tout est possible, a-t-on tendance à dire. Les Unionistes sont d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Olympic cette saison en Suisse. Mais c'était à la mi-décembre. Depuis, les Fribourgeois ont élevé le curseur et ont d'ailleurs pris leur revanche samedi dernier à la Riveraine pour la «générale» (84-65).

Basketball - SBL. Fribourg Olympic gagne la «générale» et prend sa revanche

Basketball - SBLFribourg Olympic gagne la «générale» et prend sa revanche

Genève LPLO en parfait outsider

Le scenario est presque identique chez les dames. Sauf que ce n'est pas Genève LPLO, adversaire d'Eflic samedi dès 15h, qui a sorti le Nyon Basket Féminin au stade des demi-finales de cette Coupe de Suisse, mais bien les Elfes, lesquelles retrouveront les Nyonnaises en finale des play-off dès mercredi prochain.

Genève LPLO a ainsi infligé aux Fribourgeoises leur unique défaite de la saison sur la scène nationale, une large défaite qui plus est (100-64). Mais c'était à la fin novembre. Depuis, Elfic a retrouvé son basket, remportant notamment aisément le dernier duel en date face aux Genevoises le 11 février (107-88). Genève LPLO, 5e de la phase préliminaire, n'a même pas disputé les play-off.

Les plus lus

Bardella a-t-il trouvé sa princesse ou un bon coup de pub pour l'Elysée ?
Mission périlleuse : Donald Trump met JD Vance dans l’embarras !
«Maman, ils nous baissent la culotte» - Des mères évoquent l’enfer
Une ex-collaboratrice se confie sur son travail avec la princesse Kate
Lac de Constance: pas de frontière claire avec l'Allemagne, Saint-Gall se fâche !