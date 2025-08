La belle série de Roman Mityukov a pris fin vendredi. En quête d'une quatrième médaille consécutive sur 200 m dos dans un championnat intercontinental, le Genevois a dû se contenter d'un 7e rang aux Mondiaux de Singapour.

Mityukov «seulement» septième du 200 m dos. KEYSTONE

Le médaillé de bronze des JO de Paris 2024, double médaillé mondial (bronze en 2023, argent en 2024) dans cette épreuve, n'a pas à rougir de cet «échec». Même s'il n'a pu faire mieux que 1'55''57, alors qu'il avait nagé 0''74 plus vite la veille en demi-finales pour établit un nouveau record de Suisse.

L'or et l'argent, conquis par le Hongrois Hubert Kos (1'53''19, record d'Europe) et par le Sud-Africain Pieter Coetze (1'53''36, record d'Afrique et 10e chrono de l'histoire) étaient hors de portée de Roman Mityukov. Et le médaillé de bronze Yohann Ndoye-Brouard a nagé en 1'54''62, soit 0''21 de mieux que son record de Suisse.

Cette 7e place restera néanmoins forcément en travers de sa gorge. Mais nul doute que le Genevois, qui était en avance sur son record de Suisse aux 100 m mais n'a pas tenu la distance dans cette finale, sera avide de revanche à l'heure de reprendre le chemin de l'entraînement.