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Natation Roman Mityukov s'impose à Monaco, Noè Ponti deux fois 2e

ATS

24.5.2026 - 21:51

Les meilleurs nageurs suisses ont signé de très belles performances lors du prestigieux meeting Mare Nostrum à Monaco. Roman Mityukov s’est imposé sur 200 m dos, tandis que Noè Ponti a pris la 2e place sur 100 m papillon et sur 200 m 4 nages.

Un succès de prestige pour Roman Mityukov (archives)
Un succès de prestige pour Roman Mityukov (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.05.2026, 21:51

Mityukov a frappé un grand coup. Le Genevois a remporté la course en 1'56''35 avec autorité, reléguant le Tchèque Jan Cejka, 2e, à plus de sept dixièmes. Avec Flavio Bucca, du SC Uster, un deuxième Suisse a aussi nagé devant en terminant 4e.

Noè Ponti a une fois de plus confirmé toute sa classe dans sa discipline de prédilection lors d’un 100 m papillon relevé. Le Tessinois a touché le mur en 51''11, à la 2e place. La victoire est revenue au champion olympique hongrois et détenteur du record du meeting Kristof Milak en 50''66. Sur 200 m 4 nages, Ponti n’a été battu que par l’Italien Alberto Razzetti, vainqueur en 1'59''76, contre 2'00''07 pour le Tessinois.

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