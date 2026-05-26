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«Paquet d’argent» MMA : un projet fou de Donald Trump bat son plein à la Maison Blanche

Gregoire Galley

26.5.2026

La construction d'une arène temporaire devant accueillir une importante compétition de MMA le 14 juin, le jour du 80ème anniversaire de Donald Trump, battait son plein mardi à la Maison Blanche.

Donald Trump a développé des liens forts avec le monde du MMA.
Donald Trump a développé des liens forts avec le monde du MMA.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

26.05.2026, 23:16

Des grues assemblaient une gigantesque arche métallique, visible derrière le célèbre édifice blanc, ont constaté les journalistes de l'AFP sur place. Sur cette structure seront installés les projecteurs qui éclaireront six combats annoncés par l'UFC, l'organisation qui domine le monde des arts martiaux mixtes (MMA).

Un octogone - la plate-forme entourée de grillage où se tiennent les combattants - et des gradins doivent également être installés, selon des plans présentés par l'UFC.

Le coût total de l'événement est estimé à 60 millions de dollars, selon des informations de presse. «L'UFC paye. Aucun argent public n'est utilisé» pour cette installation, a affirmé à l'AFP un responsable de la Maison Blanche.

L'un des combats opposera le Français Ciryl Gane au Brésilien Alex Pereira pour le titre mondial par intérim des poids lourds. Le duel principal verra l'Espagnol Ilia Topuria, invaincu et deuxième au classement toutes catégories confondues de l'UFC, affronter l'Américain Justin Gaethje pour la ceinture des légers.

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«Un paquet d'argent»

Quelque 4.500 invités doivent prendre place sur la pelouse sud de la Maison Blanche, et jusqu'à 100.000 autres pourront suivre les combats sur écran géant dans un parc adjacent.

Dana White, patron de l'UFC et proche de Donald Trump, s'est défendu d'organiser un événement politique. «J'aime ce pays comme n'importe qui à gauche l'aime. J'aime ce pays comme n'importe qui à droite l'aime. Ce qui se passe, c'est que je dépense un paquet d'argent pour célébrer le 250ème anniversaire des Etats-Unis», a-t-il affirmé au magazine Time. La première puissance mondiale célébrera le 4 juillet les 250 ans de la Déclaration d'indépendance de 1776.

Le président américain, dont la passion pour les sports de combat a débuté bien avant sa carrière politique, a développé des liens forts avec le monde du MMA et de certains sports prisés des jeunes hommes blancs, un électorat qui a joué un rôle très important dans sa victoire en 2024.

Donald Trump a également lancé l'organisation d'une course automobile dans les rues de Washington du 21 au 23 août, gérée par les organisateurs du championnat IndyCar.

Les occupants de la Maison Blanche ont désormais l'habitude des chantiers. Celui d'une future salle de bal, un projet très cher à Donald Trump, se déroule à proximité immédiate de la future arène de MMA.

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