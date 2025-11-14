  1. Clients Privés
Mondiaux de beachvolley Bonne mise en bouche pour les sœurs Vergé-Dépré

ATS

14.11.2025 - 08:18

Les soeurs Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont pris un bon départ aux Mondiaux à Adelaide. Le duo suisse, tête de série no 11, a battu les Dominicaines Crismil Paniagua/Julibeth Payano 21-14 21-12.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont réussi leur entrée en lice à Adelaide
Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont réussi leur entrée en lice à Adelaide
KEYSTONE

Keystone-SDA

14.11.2025, 08:18

14.11.2025, 08:46

Ce succès permet aux Suissesses de faire un pas en direction des 16es de finale. Elles affronteront samedi les Australiennes Elizabeth Alchin/Georgia Johnson, contre lesquelles elles devraient l'emporter si la hiérarchie est respectée. Leurs troisièmes adversaires seront ensuite les Autrichiennes Dorina et Ronja Klinger (no 14). Le premier et deuxième de chaque groupe passe directement en 16es de finale, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes.

Les soeurs Vergé-Dépré. «Nous avions peur que quelque chose se casse entre nous»

Les soeurs Vergé-Dépré«Nous avions peur que quelque chose se casse entre nous»

Côté masculin, Marco Krattiger/Leo Dillier ont remporté le derby suisse contre Adrian Heidrich/Jonathan Jordan 21-18 22-20. La troisième paire helvétique, Yves Haussener/Julian Friedli, jouera son premier match samedi.

Mondiaux de beachvolley. Bonne surprise : trois duos masculins représenteront la Suisse

Mondiaux de beachvolleyBonne surprise : trois duos masculins représenteront la Suisse

