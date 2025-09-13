  1. Clients Privés
Mondiaux de VTT Alessandra Keller apporte une nouvelle médaille à la Suisse

ATS

13.9.2025 - 15:25

Sacrée mardi en short-track, Alessandra Keller a cueilli sa deuxième médaille dans les Mondiaux 2025 de VTT. La Nidwaldienne s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana. Le titre est revenu à la favorite, la Suédoise Jenny Rissveds.

Alessandra Keller s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana.
Alessandra Keller s'est parée de bronze en cross-country samedi à Crans-Montana.
IMAGO/SW Pix

Keystone-SDA

13.09.2025, 15:25

13.09.2025, 15:42

Alessandra Keller (29 ans) n'a rien à se reprocher à l'issue de cette course. Elle s'est accrochée tant bien que mal mais a fini par laisser filer Jenny Rissveds, impressionnante dans les différentes montées, puis la Néo-Zélandaise Samara Maxwell qui a décroché la médaille d'argent (à 18'' de la gagnante).

Au final, après les sept tours de 4,3 km, Alessandra Keller a concédé 56'' à Jenny Rissveds, qui s'offre à 31 ans son premier titre mondial dans l'élite. Elle a pu saluer ses supporters au moment de franchir la ligne d'arrivée, conservant 12'' d'avance sur la Britannique Evie Richards (4e).

Mondiaux de VTT. Alessandra Keller, reine du short-track à Zermatt

Mondiaux de VTTAlessandra Keller, reine du short-track à Zermatt

Battue au sprint par Alessandra Keller en short-track, Jenny Rissveds était la femme à battre à Crans-Montana, et elle n'a pas failli. La Suédoise affiche également deux médailles olympiques à son palmarès: elle avait décroché le titre suprême en 2016 à Rio, puis le bronze l'an dernier à Paris.

Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 samedi, Ramona Forchini (8e à 2'33) et Nicole Koller (10e à 2'58). La championne olympique 2021 Jolanda Neff n'a pu faire mieux que 15e, sa dauphine des Jeux de Tokyo Sina Frei se classant quant à elle 13e.

Mondiaux de VTT. La renaissance de Nicole Koller : «J'ai songé à jeter l'éponge»

Mondiaux de VTTLa renaissance de Nicole Koller : «J'ai songé à jeter l'éponge»

