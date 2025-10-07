La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux de tir La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»

ATS

7.10.2025 - 10:43

Chiara Leone, championne olympique à Paris, manquera les Mondiaux au Caire en novembre. Elle n'a pas sélectionnée. La Suisse sera représentée par Nina Christen et les soeurs Vivien et Emely Jäggi.

Chiara Leone: pas de Mondiaux pour la championne olympique de Paris
Chiara Leone: pas de Mondiaux pour la championne olympique de Paris
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.10.2025, 10:43

07.10.2025, 11:02

«Nous avons eu un problème de riches. Une championne olympique contre une autre», a expliqué dans un communiqué Joël Strubi, chef du sport d'élite. «La décision a vraiment été très serrée.»

Nina Christen, championne olympique en 2021 à Tokyo, a été plus régulière sur l'ensemble de la saison. Chiara Leone, 4e aux trois positions lors des Européens de Châteauroux, a montré ses capacités, «mais elle a manqué de constance sur l'année.»

Les chances d'un excellent résultat semblent actuellement dès lors meilleures avec Nina Christen, a expliqué Strübi. «Ce n'est pas habituel qu'une championne olympique doive rester à la maison, mais c'est brutal: il n'y a aucune garantie. Le titre date d'un an, mais cela ne te sauve pas quand la forme est absente.»

Dans l'élite mondiale

Les Suissesses font partie de l'élite mondiale dans la discipline reine du tir, les trois positions au petit calibre. Vivien et Emely Jäggi, les soeurs âgées de 19 et 17 ans, sont actuellement encore meilleures que les deux championnes olympiques. Vivien a été championne du monde et d'Europe juniors alors qu'Emely est déjà no 5 mondiale. Elle avait été battue de peu par Chiara Leone lors de la sélection pour les JO de Paris.

Chiara Leone a essayé de changer des choses dans son entraînement. «Avant Paris, mon programme était très strict. Mais je ne crois pas que je pourrais encore faire le même et avoir à nouveau du succès. J'ai le sentiment de devoir changer quelque chose, mais je cherche encore quel chemin je vais suivre ces prochaines années», avait-elle dit il y a deux mois dans le Blick.

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»