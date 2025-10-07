La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»

Chiara Leone, championne olympique à Paris, manquera les Mondiaux au Caire en novembre. Elle n'a pas sélectionnée. La Suisse sera représentée par Nina Christen et les soeurs Vivien et Emely Jäggi.

Chiara Leone: pas de Mondiaux pour la championne olympique de Paris KEYSTONE

«Nous avons eu un problème de riches. Une championne olympique contre une autre», a expliqué dans un communiqué Joël Strubi, chef du sport d'élite. «La décision a vraiment été très serrée.»

Nina Christen, championne olympique en 2021 à Tokyo, a été plus régulière sur l'ensemble de la saison. Chiara Leone, 4e aux trois positions lors des Européens de Châteauroux, a montré ses capacités, «mais elle a manqué de constance sur l'année.»

Les chances d'un excellent résultat semblent actuellement dès lors meilleures avec Nina Christen, a expliqué Strübi. «Ce n'est pas habituel qu'une championne olympique doive rester à la maison, mais c'est brutal: il n'y a aucune garantie. Le titre date d'un an, mais cela ne te sauve pas quand la forme est absente.»

Dans l'élite mondiale

Les Suissesses font partie de l'élite mondiale dans la discipline reine du tir, les trois positions au petit calibre. Vivien et Emely Jäggi, les soeurs âgées de 19 et 17 ans, sont actuellement encore meilleures que les deux championnes olympiques. Vivien a été championne du monde et d'Europe juniors alors qu'Emely est déjà no 5 mondiale. Elle avait été battue de peu par Chiara Leone lors de la sélection pour les JO de Paris.

Chiara Leone a essayé de changer des choses dans son entraînement. «Avant Paris, mon programme était très strict. Mais je ne crois pas que je pourrais encore faire le même et avoir à nouveau du succès. J'ai le sentiment de devoir changer quelque chose, mais je cherche encore quel chemin je vais suivre ces prochaines années», avait-elle dit il y a deux mois dans le Blick.