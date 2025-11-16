  1. Clients Privés
Beachvolley Mondiaux d’Adelaide : Heidrich et Jordan poursuivent leur route

ATS

16.11.2025 - 09:53

Adrian Heidrich et Jonathan Jordan sont également assurés de disputer la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide. Le duo helvétique a gagné le match qu'il fallait dimanche dans la 3e journée du groupe A.

Adrian Heidrich et Jonathan Jordan (photo) sont également assurés de disputer la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide.
Adrian Heidrich et Jonathan Jordan (photo) sont également assurés de disputer la phase à élimination directe des Mondiaux d'Adelaide.
ats

Keystone-SDA

16.11.2025, 09:53

Heidrich/Jordan ont décroché la 3e place de cette poule, qui leur offre au pire une place en barrages, en battant les Uruguayens Hans Hannibal/Nicolas Llambias 21-16 21-15. Ils avaient perdu leurs deux premiers matches, s'inclinant d'entrée dans le derby suisse qui les opposait à Marco Krattiger/Leo Dillier.

Assuré depuis samedi de disputer les 16es de finale, le duo Krattiger/Dillier a pour sa part subi dimanche sa première défaite. Les deux hommes ont été battus par les têtes de série no 1 du tableau, les Norvégiens Anders Mol/Christian Sörum, après avoir offert une superbe résistance (24-26 21-16 15-12).

Troisième paire suisse en lice chez les messieurs, Yves Haussener et Julian Friedli sont également bien partis pour atteindre la phase à élimination directe après avoir gagné un de leurs deux premiers matches ce week-end. Pour poursuivre l'aventure, ils devront battre lundi un duo cubain ayant perdu ses deux premières parties.

