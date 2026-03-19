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Mondial de curling Irrésistibles, les Suissesses balaient les Australiennes

ATS

19.3.2026 - 08:13

La Suisse a fêté un nouveau succès au championnat du monde dames à Calgary. La skip Xenia Schwaller et ses coéquipières du CC Grasshopper ont balayé l'Australie 10-1.

Xenia Schwaller et les Suisssesses alignent les victoires.
Xenia Schwaller et les Suisssesses alignent les victoires.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.03.2026, 08:13

19.03.2026, 08:34

Xenia Schwaller, Selina Rychiger, Fabienne Rieder et Selina Gafner ont ainsi signé un septième succès consécutif lors de leur première apparition aux Mondiaux. Le suspense n'a pas duré longtemps puisque le score était déjà de 8-0 après quatre ends. Complètement dépassées, les Australiennes ont abandonné après le sixième end.

Les Suissesses joueront deux rencontres jeudi. Elles seront aux prises avec la Norvège puis les Etats-Unis, des équipes qui ont jusqu'ici gagné respectivement deux et un match seulement.

Mondial de curling. Sur leur lancée, les Suissesses continuent de surprendre

Mondial de curlingSur leur lancée, les Suissesses continuent de surprendre

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