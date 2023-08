Kevin Mayer, rare chance de médaille française, est incertain pour le décathlon qui débute vendredi aux Mondiaux de Budapest. Le tenant du titre souffre du tendon d'Achille gauche.

Kevin Mayer est incertain pour le décathlon des Mondiaux. IMAGO/PanoramiC

«Il y a quinze jours, sur un entraînement de 400 m, dans le virage j'ai senti mon tendon d'Achille me faire mal, et à froid c'était la catastrophe, a-t-il raconté. Depuis, c'est la course à la rééducation, j'ai beaucoup d'outils pour y arriver, je donne tout comme un taré, c'est un énorme challenge.»

«Quand mes probabilités de terminer un décathlon sont à plus de 50%, je n'en parle pas (d'éventuels problèmes physiques, ndlr), quand elles sont en dessous, j'en parle», a-t-il évalué. «Ce n'est pas un aveu d'abandon, a cependant insisté Mayer (31 ans). Je fais tout ce qu'il faut pour arriver au départ du 100 m, mais à tout moment ça peut s'arrêter.»

ats