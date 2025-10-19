  1. Clients Privés
Para-cyclisme Mondiaux de Rio : Flurina Rigling en or sur le sprint

ATS

19.10.2025 - 13:06

La para-cycliste zurichoise Flurina Rigling a remporté sa troisième médaille au 3e jour des Mondiaux de Rio. Elle s'est offert le titre du sprint sur 200 m.

Flurina Rigling sacrée championne du monde du sprint à Rio.
Flurina Rigling sacrée championne du monde du sprint à Rio.
IMAGO/SW Pix

Keystone-SDA

19.10.2025, 13:06

Au lendemain de son titre de championne du monde de scratch, la Zurichoise a réitéré son exploit au vélodrome de Rio de Janeiro en finale du sprint. En tant qu'athlète endurante, Rigling a accéléré dès le kilomètre pour durcir la course avant les 200 m finaux.

Sur les quatre tours de piste, ses poursuivantes Sabrina Custodia da Silva et Maike Hausberger n'ont pas réussi à dépasser la Suissesse, qui a réglé la course dans les derniers mètres. «Le soulagement est énorme et je suis méga contente (...). J'ai fait la course de manière à pouvoir exploiter mes points forts», a déclaré Rigling.

Samedi soir, lors de la course scratch de dix kilomètres, Laurent Garnier a réalisé sa meilleure performance jusqu'à présent lors d'un championnat du monde en terminant à la 6e place. Le titre de champion du monde a été remporté par le Britannique Archie Atkinson.

