La para-cycliste zurichoise Flurina Rigling a remporté sa troisième médaille au 3e jour des Mondiaux de Rio. Elle s'est offert le titre du sprint sur 200 m.
Au lendemain de son titre de championne du monde de scratch, la Zurichoise a réitéré son exploit au vélodrome de Rio de Janeiro en finale du sprint. En tant qu'athlète endurante, Rigling a accéléré dès le kilomètre pour durcir la course avant les 200 m finaux.
Sur les quatre tours de piste, ses poursuivantes Sabrina Custodia da Silva et Maike Hausberger n'ont pas réussi à dépasser la Suissesse, qui a réglé la course dans les derniers mètres. «Le soulagement est énorme et je suis méga contente (...). J'ai fait la course de manière à pouvoir exploiter mes points forts», a déclaré Rigling.
Samedi soir, lors de la course scratch de dix kilomètres, Laurent Garnier a réalisé sa meilleure performance jusqu'à présent lors d'un championnat du monde en terminant à la 6e place. Le titre de champion du monde a été remporté par le Britannique Archie Atkinson.