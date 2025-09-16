  1. Clients Privés
Mondiaux d'athlétisme Blessée au pied, Annik Kälin doit renoncer à l'heptathlon

ATS

16.9.2025 - 10:44

Les Championnats du monde de Tokyo tournent court pour Annik Kälin. Blessée au pied droit dès son premier saut lors de la qualification de la longueur samedi, la Grisonne doit renoncer à l'heptathlon.

Blessée au pied, Annik Kälin ne pourra pas défendre ses chances lors de l'heptathlon.
Blessée au pied, Annik Kälin ne pourra pas défendre ses chances lors de l'heptathlon.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 10:44

16.09.2025, 10:50

«Des examens et une IRM ont révélé une réaction de stress au niveau du talus, une déchirure des ligaments interne et externe, une irritation du tendon tibial postérieur et un gonflement important avec hémorragie dans l'articulation», a annoncé Swiss Athletics mardi dans un bref communiqué.

L'athlète de 25 ans n'avait pas pu retenir ses larmes samedi après s'être blessée. Au Japon, la recordwoman de Suisse de la longueur et de l'heptathlon avait fait le choix de s'aligner sur les deux disciplines et visait une première médaille mondiale en extérieur.

Mondiaux d’athlétisme. Prouesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

Mondiaux d’athlétismeProuesses, sanglots et doutes : journée contrastée pour la Suisse

