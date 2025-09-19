Audrey Werro pourra bien viser une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo dimanche (12h35). La Fribourgeoise a obtenu son billet en se classant 2e de sa demi-finale vendredi, en 1'56''99.

Audrey Werro (à droite) a bien négocié sa demi-finale à Tokyo. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'athlète de 21 ans a bien négocié cette course et elle n'a pas dû trop forcer son talent pour se qualifier pour la finale. En tête dans la dernière ligne droite, elle a été dépassée par la Kényane Lilian Odira (1'56''85), qui a produit un gros effort dans le final.

Détentrice du record de Suisse du 800 m, Werro devra sortir le grand jeu pour décrocher une médaille mondiale dimanche. Mais la Fribourgeoise a prouvé ces dernières semaines qu'elle faisait partie des meilleures sur le double tour de piste. Son record de Suisse, qu'elle a amélioré le 28 août à Zurich lors du Weltklasse (1'55''91), constitue la 3e meilleure performance de la saison.

Seule la Britannique Keely Hodgkinson, qui a remporté sa demi-finale en 1'57''53, a couru plus vite que Werro cette année – à deux reprises, en 1'54''74 à Silesia et en 1'55''69 à Athletissima. La Suissesse devra aussi se méfier de la Britannique Georgia Hunter Belle et des soeurs kényanes Mary et Sarah Moraa.