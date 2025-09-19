  1. Clients Privés
Mondiaux d'athlétisme La Fribourgeoise Audrey Werro jouera les médailles sur 800 m !

ATS

19.9.2025 - 14:14

Audrey Werro pourra bien viser une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo dimanche (12h35). La Fribourgeoise a obtenu son billet en se classant 2e de sa demi-finale vendredi, en 1'56''99.

Audrey Werro (à droite) a bien négocié sa demi-finale à Tokyo.
KEYSTONE

L'athlète de 21 ans a bien négocié cette course et elle n'a pas dû trop forcer son talent pour se qualifier pour la finale. En tête dans la dernière ligne droite, elle a été dépassée par la Kényane Lilian Odira (1'56''85), qui a produit un gros effort dans le final.

Détentrice du record de Suisse du 800 m, Werro devra sortir le grand jeu pour décrocher une médaille mondiale dimanche. Mais la Fribourgeoise a prouvé ces dernières semaines qu'elle faisait partie des meilleures sur le double tour de piste. Son record de Suisse, qu'elle a amélioré le 28 août à Zurich lors du Weltklasse (1'55''91), constitue la 3e meilleure performance de la saison.

Weltklasse. A Zurich, Audrey Werro a signé une performance historique

Seule la Britannique Keely Hodgkinson, qui a remporté sa demi-finale en 1'57''53, a couru plus vite que Werro cette année – à deux reprises, en 1'54''74 à Silesia et en 1'55''69 à Athletissima. La Suissesse devra aussi se méfier de la Britannique Georgia Hunter Belle et des soeurs kényanes Mary et Sarah Moraa.

Mondiaux d'athlétisme. Grosse déception pour Lobalu, qui ne sera pas en finale du 5000 m

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

