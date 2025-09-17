  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Deux nouvelles médailles pour la Suisse ce mercredi à Tokyo ?

ATS

17.9.2025 - 04:16

Simon Ehammer et Angelica Moser peuvent rêver d'une médaille mondiale en finale de la longueur et de la perche mercredi à Tokyo. Timothé Mumenthaler entre en lice en séries du 200 m.

Angelica Moser tentera de réaliser l'exploit à la perche.
Angelica Moser tentera de réaliser l'exploit à la perche.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.09.2025, 04:16

17.09.2025, 07:46

Seulement 11e de la qualification, incapable de franchir les 8 mètres, Ehammer devra sortir le grand jeu pour espérer décrocher une breloque lors de la finale (dès 13h49). Mais les compteurs sont remis à zéro et l'Appenzellois de 25 ans peut croire qu'un exploit est possible trois ans après sa médaille de bronze obtenue lors des Mondiaux d'Eugene.

Le black-out de Jason Joseph. «Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»

Le black-out de Jason Joseph«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»

Moser a de son côté connu moins de difficulté pour se qualifier pour la finale de la perche (dès 12h25). La Zurichoise de 27 ans a des chances de monter sur le podium, un an après être passée proche d'une médaille olympique à Paris (4e).

Timothé Mumenthaler ne pourra vraisemblablement pas viser les médailles sur 200 m, mais le sprinter genevois doit passer le cap des séries (dès 13h15). Le champion d'Europe 2024 du demi-tour de piste espère se qualifier pour les demi-finales qui auront lieu jeudi.

Timothé Mumenthaler. «J’ai encore bien des étapes à franchir avant d'y parvenir»

Timothé Mumenthaler«J’ai encore bien des étapes à franchir avant d'y parvenir»

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

