Mondiaux d'athlétisme Jour de gloire dans la jeune carrière d’Audrey Werro ?

ATS

21.9.2025 - 04:20

Audrey Werro dispute dimanche la course la plus importante de sa jeune carrière. La Fribourgeoise de 21 ans peut rêver d'une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo (12h35).

Audrey Werro est prête pour un exploit dimanche à Tokyo.
Audrey Werro est prête pour un exploit dimanche à Tokyo.
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 04:20

21.09.2025, 08:37

Deuxième de sa demi-finale vendredi, la Suissesse n'a pas tremblé pour obtenir son billet pour le grand rendez-vous. Elle devra toutefois réussir une grande course en finale pour espérer décrocher une première médaille mondiale.

Mondiaux d'athlétisme. La Fribourgeoise Audrey Werro jouera bien les médailles sur 800 m !

Mondiaux d'athlétismeLa Fribourgeoise Audrey Werro jouera bien les médailles sur 800 m !

La grande favorite sera la Britannique Keely Hodgkinson, seule femme à avoir couru plus vite que Werro cette année (1'54''74 et 1'55''69). L'athlète de Belfaux a toutefois frappé fort en battant son propre record de Suisse le 28 août au Weltklasse de Zurich (1'55''91).

Mondiaux d’athlétisme. La Fribourgeoise Audrey Werro en patronne sur le 800 m

Mondiaux d’athlétismeLa Fribourgeoise Audrey Werro en patronne sur le 800 m

Le décathlon connaîtra aussi son épilogue lors de cette ultime journée des Mondiaux japonais. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui vise également une médaille, bouclera son pensum avec le 1500 m.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

