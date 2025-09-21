Audrey Werro dispute dimanche la course la plus importante de sa jeune carrière. La Fribourgeoise de 21 ans peut rêver d'une médaille en finale du 800 m des Mondiaux de Tokyo (12h35).

Audrey Werro est prête pour un exploit dimanche à Tokyo. ATS

Keystone-SDA ATS

Deuxième de sa demi-finale vendredi, la Suissesse n'a pas tremblé pour obtenir son billet pour le grand rendez-vous. Elle devra toutefois réussir une grande course en finale pour espérer décrocher une première médaille mondiale.

La grande favorite sera la Britannique Keely Hodgkinson, seule femme à avoir couru plus vite que Werro cette année (1'54''74 et 1'55''69). L'athlète de Belfaux a toutefois frappé fort en battant son propre record de Suisse le 28 août au Weltklasse de Zurich (1'55''91).

Le décathlon connaîtra aussi son épilogue lors de cette ultime journée des Mondiaux japonais. L'Appenzellois Simon Ehammer, qui vise également une médaille, bouclera son pensum avec le 1500 m.