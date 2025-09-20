  1. Clients Privés
Mondiaux d’athlétisme Les relais suisses féminins pour l’exploit à Tokyo

ATS

20.9.2025 - 04:20

Les relais suisses féminins entrent en lice samedi aux Championnats du monde de Tokyo. Les relayeuses du 4x100 m auront fort à faire en séries pour rallier la finale, comme celles du 4x400 m.

Léonie Pointet, Céline Bürgi, Géraldine Frey et Salomé Kora (de gauche à droite) visent une qualification en finale du relais 4x100 m.
Léonie Pointet, Céline Bürgi, Géraldine Frey et Salomé Kora (de gauche à droite) visent une qualification en finale du relais 4x100 m.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.09.2025, 04:20

20.09.2025, 07:52

Pour le 4x100 (13h45), les quatre heureuses élues se nomment Géraldine Frey, Céline Bürgi, Léonie Pointet et Salomé Kora. Ajla Del Ponte, handicapée par plusieurs blessures ces dernières saisons, ne sera que remplaçante.

Mondiaux d’athlétisme. Crève-cœur pour Ajla Del Ponte sur le relais du 4 x 100 m

Mondiaux d’athlétismeCrève-cœur pour Ajla Del Ponte sur le relais du 4 x 100 m

Une qualification pour la finale de dimanche, en conclusion des Mondiaux japonais, constituerait une excellente performance. Pour les relayeuses du 4x400 (13h00), qui détiennent le moins bon chrono de la saison parmi les 16 nations engagées, on parlerait même d'exploit.

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

