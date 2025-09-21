  1. Clients Privés
Mondiaux d'athlétisme Petite déception : Werro un peu verte pour une médaille

ATS

21.9.2025 - 12:46

Audrey Werro n'a pas réussi à décrocher de médaille aux Mondiaux de Tokyo dimanche. La Fribourgeoise a pris la 6e place de la finale du 800 m, remportée par la Kényane Lilian Odira.

Dans cette finale, Audrey Werro a semblé manquer d’expérience.
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.09.2025, 12:46

21.09.2025, 14:38

L'athlète du CA Belfaux est tombée sur plus forte qu'elle dans la capitale japonaise, à l'occasion de sa première finale mondiale. Avec un temps de 1'56''17, elle est restée à 26 centièmes de son record de Suisse (1'55''91) réalisé au Weltklasse de Zurich le 28 août.

Mondiaux d'athlétisme. Jour de gloire dans la jeune carrière d’Audrey Werro ?

Partie vite, l'athlète de 21 ans a longtemps été en embuscade à la 4e place et une médaille semblait à sa portée, mais elle a fini par craquer dans la dernière ligne droite. Elle aurait dû améliorer son record personnel de plus d'une seconde pour figurer sur le podium.

«De la déception»

«C'était une belle course au niveau du temps, mais une mauvaise course par rapport à ce que j'attendais. J'espérais de belles choses, comme un podium. Il y a donc de la déception», a réagi Werro au micro de la SRF.

La prometteuse fribourgeoise est toutefois satisfaite de sa progression. «Je suis contente de la façon dont j'ai géré mes trois courses ici. L'évolution par rapport aux Mondiaux 2023 à Budapest, où j'avais été éliminée dès les séries, est positive», a-t-elle jugé.

Mondiaux d'athlétisme. La Fribourgeoise Audrey Werro jouera bien les médailles sur 800 m !

Mondiaux d'athlétismeLa Fribourgeoise Audrey Werro jouera bien les médailles sur 800 m !

La course a été remportée par la surprenante Lilian Odira (26 ans), qui a signé la meilleure performance de l'année pour décrocher son premier titre mondial. Les Britanniques Georgia Hunter Bell (1'54''90) et Keely Hodgkinson (1'54''91) ont aussi bouclé leur double tour de piste sous les 1'55''00, mais elles ont dû s'avouer vaincues face à la Kényane.

«Je ne suis pas trop surprise, je m'attendais à ce que ce soit une course vraiment rapide, autour des 1'54''00», a analysé Audrey Werro lors de son passage en zone mixte. «Je pense que j'étais capable de le faire moi aussi, mais j'ai fait quelques petites erreurs, j'ai laissé trop de place aux autres coureuses sur le deuxième tour.»

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Mondiaux d’athlétisme : stars et espoirs suisses à Tokyo

Les Championnats du monde d’athlétisme 2025 se dérouleront du 13 au 21 septembre à Tokyo. Cette 20ᵉ édition rassemblera plus de 2’000 athlètes venus de près de 200 pays.

10.09.2025

