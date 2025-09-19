Scénario improbable sur le 400 m haies : Rai Benjamin sacré après avoir été disqualifié !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mondiaux d'athlétisme Scénario improbable : Benjamin sacré après avoir été disqualifié !

ATS

19.9.2025 - 14:58

La Néerlandaise Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies en s'imposant en 51''54 vendredi à Tokyo. Un temps disqualifié, l'Américain Rai Benjamin a finalement obtenu l'or chez les hommes.

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery
Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery. Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies.

Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies.

Photo: KEYSTONE

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery. Rai Benjamin est le nouveau roi du 400 m haies.

Rai Benjamin est le nouveau roi du 400 m haies.

Photo: KEYSTONE

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery
Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery. Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies.

Femke Bol a conservé son titre mondial au 400 m haies.

Photo: KEYSTONE

Mondiaux: Femke Bol et Rai Benjamin sacrés sur 400 m haies - Gallery. Rai Benjamin est le nouveau roi du 400 m haies.

Rai Benjamin est le nouveau roi du 400 m haies.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

19.09.2025, 14:58

19.09.2025, 15:42

Vainqueure devant l'Américaine Jasmine Jones (52''08) et la Slovaque Emma Zapletalova (53''00), Bol décroche son deuxième titre mondial sur le «4H» et sa deuxième médaille pendant ces Mondiaux après l'argent sur 4 x 400 m mixte. Elle a pleinement profité de l'absence de la détentrice du record du monde de la discipline, Sydney McLaughlin-Levrone, qui a remporté jeudi soir l'or sur 400 m.

«Meilleure athlète de l'histoire». Laurent Meuwly dithyrambique au sujet de Sydney McLaughlin-Levrone

«Meilleure athlète de l'histoire»Laurent Meuwly dithyrambique au sujet de Sydney McLaughlin-Levrone

Avec son habituelle impression de facilité, la grande Néerlandaise (180 cm) de 25 ans a pris les devants dans le dernier virage et terminé de creuser l'écart dans la dernière ligne droite, malgré une bonne fin de course de Jones.

Benjamin finalement titré

L'Américain Rai Benjamin, un temps disqualifié, a finalement été titré champion du monde du 400 m haies à Tokyo après appel, a annoncé vendredi soir la fédération internationale. Les arbitres reprochaient à Rai Benjamin d'avoir enfreint le règlement en «renversant une haie impactant ainsi un autre athlète», la dernière avant de franchir la ligne d'arrivée en tête.

Les premiers résultats sont finalement maintenus après appel: Rai Benjamin est bien champion du monde après avoir coupé la ligne en 46''52, devant le Brésilien Alison Dos Santos (46''84) et le Qatari Abderrahman Samba (47''06). Le champion du monde en titre norvégien Kartsen Warholm, recordman du monde de la discipline, a terminé 5e (47''58).

Les plus lus

Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Washington et Moscou préparent un face-à-face inédit à l'ONU
Scénario improbable sur le 400 m haies : Rai Benjamin sacré après avoir été disqualifié !
Vacances italiennes: confondu avec un criminel, un père de famille passe un mois au trou
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug