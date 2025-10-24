  1. Clients Privés
Mondiaux de gymnastique Une Algérienne de 18 ans entre dans l’histoire

ATS

24.10.2025 - 14:19

A seulement 18 ans, l'Algérienne Kaylia Nemour est devenue championne du monde des barres asymétriques, vendredi à Jakarta. Elle avait remporté le titre olympique sur cet agrès à Paris 2024.

L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté son premier titre mondial.
L'Algérienne Kaylia Nemour a remporté son premier titre mondial.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

24.10.2025, 14:19

24.10.2025, 14:33

Nemour devient la première gymnaste africaine de l'histoire à être sacrée championne du monde. Avec un score exceptionnel de 15,566 points, elle a devancé de plus d'un point sa dauphine, la Russe Angelina Melnikova, titrée jeudi au concours général. La Chinoise Yang Fanyuwei complète le podium.

Mondiaux de gymnastique. Lena Bickel 16e, le titre pour une athlète russe controversée

Mondiaux de gymnastiqueLena Bickel 16e, le titre pour une athlète russe controversée

Dernière à s'élancer dans la capitale indonésienne, elle devait dépasser les 14,500 points de la Russe Melnikova pour se parer d'or. Un score qui semblait largement accessible pour Nemour après ses 15,533 points des qualifications mardi.

Vendredi, elle n'a pas tremblé pour aller chercher la couronne mondiale, exécutant les difficultés de sa routine à la perfection dans son justaucorps vert pailleté. Nemour, passée de la France à l'Algérie il y a deux ans, s'impose désormais comme l'une des plus grandes étoiles actuelles de la gym.

