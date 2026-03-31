La Suisse a bien réagi aux Mondiaux messieurs à Ogden. Le CC Glaris du skip Marco Hösli a fêté deux nouveaux succès, s'imposant 8-2 contre la Chine puis 7-6 face à l'Allemagne.

Marco Hösli et ses coéquipiers brillent à Ogden ATS

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Les Helvètes comptent désormais six victoires en sept matches. Ils n'ont été battus que par l'Italie. Face aux Chinois, ils ont nettement dominé et menaient déjà 6-1 après six ends.

Cela a été plus serré contre les Allemands. La décision est tombée dans le dernier end, les Suisses profitant de l'avantage de la dernière pierre. Ils ont mené 4-1 après le 4e end, mais leurs adversaires sont parvenus ensuite à recoller.

Les Glaronnais affronteront la Suède mardi soir tard. Les hommes du skip Niklas Edin sont invaincus depuis le début de la compétition.