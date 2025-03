Le duo helvétique Oxana Vouillamoz/Tom Bouvart a décroché son ticket pour le programme libre des couples aux Mondiaux de Boston.

Keystone-SDA ATS

La Valaisanne et son partenaire français ont terminé au 18e rang du programme court mercredi.

Formé il y a un peu plus d'un an, le duo Vouillamoz/Bouvart a été crédité de 56,57 points, à 2 points de son record sur un court établi l'automne dernier. La 1re place est occupée par les Japonais Riku Miura et Ryuchi Kihara, champions du monde en 2023, qui ont récolté 76,57 points.

La déception est venue des tenants du titre, les Canadiens Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, qui n'ont pu faire mieux que la 7e place (67,32 points). Ils ont perdu de précieux points en manquant de synchronisation sur leurs pirouettes.