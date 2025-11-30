  1. Clients Privés
Athlétisme Duplantis et McLaughlin-Levrone élus athlètes de l'année

ATS

30.11.2025 - 22:16

Le génie du saut à la perche Mondo Duplantis et la sensation du tour de piste Sydney McLaughlin-Levrone ont été désignés «athlètes de l'année». Ces récompenses ont été décernées dimanche soir à Monaco par World Athletics.

Mondo Duplantis a non seulement été élu «athlète masculin de l'année», mais également «athlète masculin de l'année dans les concours».
Mondo Duplantis a non seulement été élu «athlète masculin de l'année», mais également «athlète masculin de l'année dans les concours».
AFP

Keystone-SDA

30.11.2025, 22:16

Le Suédois Armand Duplantis a été récompensé après avoir battu pour la 14e fois le record du monde du saut à la perche, en franchissant 6m30 lors des championnats du monde à Tokyo en septembre. En 2025, le perchiste de 26 ans a amélioré à quatre reprises son record du monde. Il n'a plus été battu depuis 2023.

Mondiaux d’athlétisme. Armand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !

Mondiaux d’athlétismeArmand Duplantis entre dans une nouvelle dimension !

Chez les femmes, l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a été élue pour ses performances folles sur 400 m plat, elle qui lors des Mondiaux de Tokyo s'est approchée tout près du record du monde de la distance, qu'on pensait imbattable il y a encore quelques mois.

La championne olympique et détentrice du record du monde du 400 m haies avait décidé de se consacrer au 400 m plat en 2025. Dans la capitale japonaise, elle a été sacrée championne du monde du tour de piste en coupant la ligne en 47''78, à un rien des 47''60 de l'Est-Allemande Marita Koch en 1985, du jamais vu en 40 ans.

Mondiaux d'athlétisme. Pari réussi et 2e chrono de l'histoire pour Sydney McLaughlin-Levrone sur 400 m !

Mondiaux d'athlétismePari réussi et 2e chrono de l'histoire pour Sydney McLaughlin-Levrone sur 400 m !

Wanyonyi honoré

World Athletics a aussi récompensé des athlètes ayant particulièrement brillé cette saison, que ce soit sur route, sur piste ou sur les concours.

Dans la catégorie «piste», le champion du monde kényan du 800 m Emmanuel Wanyonyi a été sacré chez les hommes. Dans la catégorie «concours», la sauteuse en hauteur australienne Nicola Olyslagers, en or à Tokyo, a été primée. Et dans la catégorie «route», c'est la marcheuse espagnole Maria Perez, double championne du monde en 2025, et le marathonien kényan Sabastian Sawe, vainqueur des marathons de Londres et de Berlin en 2025, qui ont été élus.

Mondiaux d’athlétisme. Beatrice Chebet récidive, titre et record pour Emmanuel Wanyonyi

Mondiaux d’athlétismeBeatrice Chebet récidive, titre et record pour Emmanuel Wanyonyi

Les athlètes récompensés ont été élus par un vote du Conseil de World Athletics (comptant pour 50%), un vote de représentants du monde de l'athlétisme (25 %) et un vote du grand public sur les réseaux sociaux (25 %).

