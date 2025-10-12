Sina Frei a manqué de peu son premier podium de la saison. La Zurichoise de 28 ans a terminé quatrième lors de la dernière manche de la Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne, au Canada.

Sina Frei a manqué de peu le podium lors de la dernière Coupe du monde de la saison (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Frei a été battue de cinq secondes par la Britannique Evie Richards pour la troisième place. Elle a terminé juste devant Alessandra Keller, qui avait remporté le classement général de la Coupe du monde en 2024.

La Nidwaldienne termine la saison avec un 3e rang au général, remporté par la Néo-Zélandaise Samara Maxwell. Au total, ce sont six Suissesses qui ont terminé dans le top 15 dans cette course gagnée par la Suédoise Jenny Rissveds, qui a signé sa 4e victoire de la saison.

Chez les messieurs, le Suisse Marcel Guerrini a fini cinquième à 37 secondes du podium et son compatriote Fabio Püntener septième de cette course remportée par le Britannique Charlie Aldridge. L'Américain Christopher Blevins s'est adjugé le classement général.