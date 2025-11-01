Surprise lors de la 6e journée de SBL. Les Lions de Genève ont été battus par Monthey au Grand-Saconnex 96-91.

Le joueur montheysan Robinson Jr, gauche, en pleine action (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Deuxième défaite de la saison pour le champion en titre et c'est Monthey qui a trouvé la faille. Il a fallu un très grand Kendrick Tchoua avec ses 29 points et 16 rebonds pour faire plier les Lions. Mais Robinson (21) et Rungasamy (19) ont bien aidé.

Olympic facile

A Lugano, Fribourg Olympic s'est amusé 106-76. Thibaut Petit a pu faire tourner et offrir du temps de jeu à ses 11 joueurs. Six hommes ont dépassé les 11 points, dont l'arrière Massimiliano Dell'acqua avec ses 21 points et Antonio Ballard avec ses 14. Performance très complète de Nata Jurkovitz, auteur de 14 pts, 7 rebonds, 5 assists, une interception et un contre en 15 minutes. En face, seul Londell King (33 pts) et Oliver Sassella (21) ont surnagé.

A Nyon, Massagno s'est imposé 89-82. Dusan Mladjan a été particulièrement en verve côté tessinois avec ses 30 points, dont 10 sur des lancers francs.