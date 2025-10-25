Le BBC Monthey a remporté sa première victoire de la saison de SBL face aux Lugano Tigers. Les Lions de Genève se sont eux imposé à Massagno et Union Neuchâtel s'est incliné contre Bâle.

Le BBC Monthey tient sa première victoire de la saison (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

À domicile, les Valaisans ont glané leur 1er succès en quatres matches face à Lugano Tigers 89-82. Monthey a fait la différence dans le dernier quart-temps pour l'emporter.

Les Lions de Genève se sont largement imposé à Massagno 119-100. Au Tessin, ils ont su faire la différence en deuxième partie de rencontre pour rester à 2 points du leader Fribourg Olympic, toujours invaincu après cinq rencontres.

Union Neuchâtel a été défait par Starwings Bâle sur son parquet 86-75. Les Rhénans n'ont pas perdu face à Neuchâtel lors de leur trois derniers duels.