Basketball - SBL Monthey s'impose pour la première fois de la saison

ATS

25.10.2025 - 21:10

Le BBC Monthey a remporté sa première victoire de la saison de SBL face aux Lugano Tigers. Les Lions de Genève se sont eux imposé à Massagno et Union Neuchâtel s'est incliné contre Bâle.

Le BBC Monthey tient sa première victoire de la saison (archives).
Le BBC Monthey tient sa première victoire de la saison (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 21:10

À domicile, les Valaisans ont glané leur 1er succès en quatres matches face à Lugano Tigers 89-82. Monthey a fait la différence dans le dernier quart-temps pour l'emporter.

Les Lions de Genève se sont largement imposé à Massagno 119-100. Au Tessin, ils ont su faire la différence en deuxième partie de rencontre pour rester à 2 points du leader Fribourg Olympic, toujours invaincu après cinq rencontres.

Union Neuchâtel a été défait par Starwings Bâle sur son parquet 86-75. Les Rhénans n'ont pas perdu face à Neuchâtel lors de leur trois derniers duels.

