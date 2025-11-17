Pour la première fois depuis quatre ans, Morgane Métraux n'a pas fini la saison parmi le top 100 de la LPGA. Elle devra ainsi se battre en décembre pour décrocher la carte pour le tour 2026.

Morgane Métraux a fini la saison au 122e rang de la LPGA (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Vaudoise a manqué le coche lors du dernier tournoi de la saison en Floride, ratant le cut pour trois coups. Elle a ainsi terminé 122e au classement annuel et devra passer dès le 4 décembre par la Q-School pour se qualifier pour le tour de l'an prochain. La compétition se jouera sur cinq tours, les 25 meilleures obtenant la précieuse carte.

Pour sa part, Albane Valenzuela peut planifier la prochaine saison. La Genevoise a fini l'année au 95e rang. En 20 tournois, elle a récolté 220'000 dollars, avec une 5e place comme meilleur résultat. Elle avait fait mieux en 2024 avec le 45e rang et 750'000 dollars.