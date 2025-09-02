Mort de sportifs français : un procès dix ans après

Le parquet de Paris a demandé un procès pour homicides involontaires contre le producteur et le responsable sécurité du tournage d'une émission de téléréalité en Argentine en 2015 durant lequel deux hélicoptères s'étaient écrasés, tuant dix personnes, dont les sportifs français Florence Arthaud, Camille Muffat et Alexis Vastine.

Un homme dépose une rose blanche devant les photos de Florence Arthaud, à gauche, Alexis Vastine, au centre, et Camille Muffat, à droite, lors d'une cérémonie commémorative. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

La société française Adventures Line Productions (ALP) et le responsable sécurité «ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité pénale», a précisé mardi le parquet à l'AFP.

Le pôle accidents collectifs du parquet de Paris, qui a rendu son réquisitoire fin août, pointe l'absence de briefing «en présence du second pilote (arrivé tardivement sur les lieux) afin de s'assurer que la manœuvre en vol souhaitée par la production à des fins éditoriales soit parfaitement comprise par les deux pilotes».

Les organisateurs ne se sont pas non plus assuré du «respect des règles aéronautiques en vigueur concernant ce type de manœuvre en vol», poursuit le ministère public.

«Enfin une réponse»

«Un non-lieu a été requis à l'encontre des autres personnes physiques mises en examen dans le dossier», a-t-il ajouté.

Pour les familles des victimes du drame, dans lequel ont péri notamment trois sportifs français de haut niveau, la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastine et la nageuse Camille Muffat, la perspective d'un procès pénal se rapproche. Cinq membres français de la production et deux pilotes argentins avaient également été tués.

«Les familles ont enfin une réponse. C'est à la fois très tardif, mais en même temps c'est un soulagement. Elles seront maintenant très attentives à la décision du juge d'instruction», qui décidera de renvoyer ou non les mis en cause devant un tribunal, a réagi auprès de l'AFP Me Solenn Le Tutour, avocate des familles de victimes.

ALP muet

Sollicitée par l'AFP, la défense d'ALP, poids lourd des jeux télévisés d'aventure tels que Koh-Lanta ou Fort Boyard, n'a pas commenté dans l'immédiat.

Le 9 mars 2015, non loin des neiges éternelles du Cerro General Manuel Belgrano (6.250 m), deux hélicoptères décollaient de Villa Castelli, dans la province argentine de la Rioja (nord-ouest), pour transporter sportifs et équipe technique sur les lieux du tournage de l'émission de téléréalité Dropped, prévue pour diffusion à l'été 2015 sur la chaîne TF1.

Les candidats devaient être largués dans des zones isolées puis avaient 72 heures pour retrouver la civilisation.

Mais au départ de ce vol rapproché à basse altitude, visant à ce que le cameraman d'un appareil filme l'autre, les deux hélicoptères Ecureuil étaient entrés en collision avant de s'écraser.

«Faute inexcusable»

Le patineur Philippe Candeloro et le nageur Alain Bernard, autres candidats participant à l'émission comme l'ex-championne de cyclisme Jeannie Longo, racontèrent comment ils ont assisté, impuissants, à la plus meurtrière tragédie de l'histoire de la téléréalité.

Après l'accident, deux enquêtes judiciaires avaient été ouvertes, en Argentine et en France.

Vidéos et témoignages avaient rapidement mis en cause une erreur de pilotage, hypothèse accréditée fin 2015 par le Jiaac, équivalent argentin du Bureau français d'enquêtes et analyses (BEA). Le rapport argentin avait aussi pointé d'autres défaillances: «lacunes dans la planification» du vol, utilisation dans un cadre commercial d'hélicoptères publics, imprudences de pilotage pour des séquences spectaculaires...

En 2021, ALP avait été condamnée au civil pour «faute inexcusable» à indemniser la famille d'un caméraman victime de l'accident.