Le prodige américain des échecs Daniel Naroditsky, mort subitement en octobre à 29 ans, avait ingéré de la drogue mais celle-ci n'est pas responsable de son décès, considéré comme «accidentel», selon un rapport toxicologique consulté vendredi par l'AFP.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Selon ce rapport de six pages, le jeune grand maître a ingéré de la méthamphétamine et du kratom, une plante psychotrope originaire d'Asie du Sud-Est. Consommées en infusion ou en poudre, les feuilles du kratom font l'objet d'une consommation croissante aux Etats-Unis et au Canada, où ses promoteurs assurent qu'elles constituent un bon substitut aux opiacés et un remède à l'anxiété.

«Des sacs de poudre de kratom ont été trouvés au domicile (du défunt), ainsi que des médicaments en plaquettes contre la toux, les maux de gorge et les rhumes, en vente libre et provenant de pays étrangers», indique le rapport.

Deux jours avant son décès, «des amis du défunt avaient noté qu’il semblait présenter un état mental préoccupant», écrit également le médecin légiste. Ces amis s'étaient rendus au domicile de Daniel Naroditsky et lui avaient confisqué 40 comprimés d'Adderall, un médicament prescrit pour le traitement de troubles de l'attention et qui appartient à la famille des amphétamines.

«La toxicologie post-mortem révèle la présence de méthamphétamine et d’amphétamine dans le sang du défunt», indique le rapport, qui précise n'avoir trouvé «aucune ordonnance d’amphétamine ou de méthamphétamine au nom du défunt». Une enquête avait été ouverte après la mort de Daniel Naroditsky pour déterminer les causes de son décès.

«Niveaux considérés comme non toxiques/non létaux»

«Les concentrations de méthamphétamine, de mitragynine (kratom) et de leurs métabolites dans le sang du défunt se situent à des niveaux considérés comme non toxiques/non létaux en toxicologie médico-légale», insiste le rapport, qui note que «le décès est survenu soudainement, sans signe de détresse aiguë».

«Il n’existe aucune preuve de surdosage intentionnel ou non intentionnel de substances illicites, sur ordonnance et/ou en vente libre», indique le rapport, qui privilégie «une arythmie cardiaque fatale». «La nature du décès est: accident», conclut le rapport.

Né en Californie, Daniel Naroditsky, connu aussi sous le nom de Danya, avait obtenu le titre de grand maître d'échecs en 2013 à 18 ans. Il a écrit plusieurs livres sur les échecs, était très présent sur les réseaux sociaux et animait une chaîne YouTube suivie par plus de 490’000 personnes.