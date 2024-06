Oblique Seville a brillé samedi à Kingston. Le Jamaïcain a établi la meilleure performance mondiale de l'année sur 100 m en 9''82 en dominant le champion du monde américain Noah Lyles (9''85).

Oblique Seville (ici en 2023) a réalisé 9''82 sur 100 m samedi. IMAGO/NurPhoto

ATS

Seville, âgé de 23 ans, a battu son record personnel (9''86) grâce à une course superbe et avec l'aide du vent (+0,9 m/s). Il a su résister au retour de Noah Lyles, qui réussit lui aussi une grande performance, proche de son record (9''83).

«Je me sens bien, je suis un peu surpris. C'est spécial de pouvoir courir aussi vite sans trop de travail spécifique, ça montre que je peux encore faire mieux», a commenté le Jamaïcain qui est entraîné par Glen Mills, ancien mentor de la légende Usain Bolt, à qui la Jamaïque cherche un héritier depuis sa retraite en 2017.

Oblique Seville a collectionné les places d'honneur lors des derniers grands championnats: 4e du relais 4x100 m des Jeux olympiques à Tokyo en 2021 et du 100 m des Mondiaux en 2022 et 2023. Samedi, sa course limpide lui a permis de dompter Lyles, champion du monde en titre, à qui il a jeté un regard de défi sur la ligne.

Les deux sprinters ont couru largement plus vite que le meilleur chrono 2024 jusqu'ici (9''93 par les Américains Christian Miller et Kendal Williams).

10''78 pour Julien Alfred

La sprinteuse de Sainte-Lucie Julien Alfred (22 ans) a elle aussi réalisé le meilleur temps de l'année sur le 100 m féminin à Kingston, courant en 10''78 (record personnel battu de 0''03). La championne du monde du 60 m en salle, âgée de 22 ans, s'affirme comme une prétendante au podium olympique.

AFP