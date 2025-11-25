  1. Clients Privés
Carnet rose Mujinga Kambundji est maman pour la première fois !

ATS

25.11.2025 - 18:01

Mujinga Kambundji (33 ans) a accouché de son premier enfant, a-t-elle annoncé sur Instagram. La Bernoise et son entraîneur Florian Clivaz (31 ans) sont désormais les parents d'un petit Léon.

Keystone-SDA

25.11.2025, 18:01

25.11.2025, 18:30

Tous trois sont en bonne santé, a écrit la sprinteuse. Elle a également ajouté que la famille était reconnaissante et profitait de ces précieux nouveaux moments.

En raison de sa grossesse, Mujinga Kambundji a manqué les Mondiaux de Tokyo en septembre, là où sa soeur cadette Ditaji a remporté l'or sur 100 m haies. Cette dernière, ainsi que la perchiste Angelica Moser et la skieuse Corinne Suter, ont été les premières à féliciter la nouvelle maman sur les réseaux sociaux.

Une future maman épanouie. Mujinga Kambundji : «Je profite bien de cette grossesse»

Une future maman épanouieMujinga Kambundji : «Je profite bien de cette grossesse»

Mujinga Kambundji avait indiqué en été lors d'un entretien avec Keystone-ATS vouloir reprendre la compétition en 2026. Son objectif sera d'être en forme en août à l'occasion des championnats d'Europe à Birmingham.

Archive sur le même sujet

Enceinte, Mujinga Kambundji s'entraîne comme si de rien n'était

Enceinte, Mujinga Kambundji s'entraîne comme si de rien n'était

Mujinga Kambundji est une femme épanouie. La future maman s'est confiée à différents médias mardi à Berne, à l'issue de son entraînement. «Je profite bien de cette grossesse», a lâché la Bernoise.

30.07.2025

