Mujinga Kambundji très fière de sa petite soeur : «C'est incroyable»

Sacrée championne du monde Mujinga Kambundji très fière de sa soeur : «C'est incroyable»

par Hans Leuenberger, Tokyo

16.9.2025 - 15:11

Mujinga Kambundji est la première supportrice de sa soeur Ditaji, sacrée championne du monde du 100 m haies lundi à Tokyo. La sprinteuse de 33 ans a partagé son immense fierté.

Ditaji Kambundji et sa soeur Mujinga en 2023.
Ditaji Kambundji et sa soeur Mujinga en 2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger, Tokyo

16.09.2025, 15:11

«C'est incroyable, il n'y a pas d'autres mots», a réagi la future maman dans un message vocal transmis par son agence de management. «Championne du monde de sprint, c'est aussi faisable en tant que Suissesse.»

Une future maman épanouie. Mujinga Kambundji : «Je profite bien de cette grossesse»

Une future maman épanouieMujinga Kambundji : «Je profite bien de cette grossesse»

Médaillée de bronze sur 200 m à Doha en 2019, Mujinga Kambundi avait dû se battre au début de sa carrière pour simplement prendre part à des Mondiaux. On lui avait même suggéré de donner la priorité aux relais.

«Ditaji a vraiment enfoncé la porte que j'avais timidement entrouverte. Nous, les Suissesses, faisons partie des meilleures du monde. Nous pouvons décrocher des titres», a souligné la grande soeur.

Ditaji Kambundji en or. «Probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse»

Ditaji Kambundji en or«Probablement LA plus grosse performance de l'athlétisme suisse»

Mujinga a suivi l'exploit de Ditaji depuis la Suisse avec sa grand-mère. «Nous partageons nos succès en famille», a-t-elle expliqué. Tard lundi soir, la fratrie au complet – ils sont quatre frères et soeurs – a ainsi pu échanger au téléphone.

«Un temps digne d'une médaille d'or»

Vingt-quatre heures après son exploit, Ditaji Kambundji a quant à elle pu pleinement profiter lors de la cérémonie des médailles. «Des sentiments de soulagement apparaissent. J'ai réussi», a-t-elle savouré au micro de la SRF. «Je suis championne du monde dans un temps digne d'une médaille d'or.»

Kambundji, championne du monde. Quid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»

Kambundji, championne du mondeQuid de ce temps historique ? «Je savais que 12’’20 était possible»

Et une fois de plus, elle a remercié son entourage: «J'ai grandi dans une famille d'athlètes, j'ai toujours eu un grand amour pour ce sport. Cela montre où l'on peut aller avec un amour du sport.»

Ditaji Kambundji championne du monde de 100 m haies !

Ditaji Kambundji championne du monde de 100 m haies !

Ditaji Kambundji est championne du monde de 100 mètres haies. L'athlète suisse a remporté la finale de la discipline aux championnats du monde à Tokyo.

15.09.2025

