Mujinga Kambundji très fière de sa petite soeur : «C'est incroyable»

Mujinga Kambundji est la première supportrice de sa soeur Ditaji, sacrée championne du monde du 100 m haies lundi à Tokyo. La sprinteuse de 33 ans a partagé son immense fierté.

Ditaji Kambundji et sa soeur Mujinga en 2023. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Hans Leuenberger, Tokyo ATS

«C'est incroyable, il n'y a pas d'autres mots», a réagi la future maman dans un message vocal transmis par son agence de management. «Championne du monde de sprint, c'est aussi faisable en tant que Suissesse.»

Médaillée de bronze sur 200 m à Doha en 2019, Mujinga Kambundi avait dû se battre au début de sa carrière pour simplement prendre part à des Mondiaux. On lui avait même suggéré de donner la priorité aux relais.

«Ditaji a vraiment enfoncé la porte que j'avais timidement entrouverte. Nous, les Suissesses, faisons partie des meilleures du monde. Nous pouvons décrocher des titres», a souligné la grande soeur.

Mujinga a suivi l'exploit de Ditaji depuis la Suisse avec sa grand-mère. «Nous partageons nos succès en famille», a-t-elle expliqué. Tard lundi soir, la fratrie au complet – ils sont quatre frères et soeurs – a ainsi pu échanger au téléphone.

«Un temps digne d'une médaille d'or»

Vingt-quatre heures après son exploit, Ditaji Kambundji a quant à elle pu pleinement profiter lors de la cérémonie des médailles. «Des sentiments de soulagement apparaissent. J'ai réussi», a-t-elle savouré au micro de la SRF. «Je suis championne du monde dans un temps digne d'une médaille d'or.»

Et une fois de plus, elle a remercié son entourage: «J'ai grandi dans une famille d'athlètes, j'ai toujours eu un grand amour pour ce sport. Cela montre où l'on peut aller avec un amour du sport.»