Meeting de Zurich Mumenthaler et Lobalu, l’impasse pour éviter tout risque

ATS

25.8.2025 - 20:06

Timothé Mumenthaler et Dominic Lobalu renoncent tous deux au meeting Weltklasse de Zurich, a annoncé lundi l'agence qui s'occupe de leurs intérêts.

ATS

Keystone-SDA

25.08.2025, 20:06

25.08.2025, 20:14

Le Genevois et le St-Gallois ne veulent prendre aucun risque à un peu plus de deux semaines des Mondiaux de Tokyo (13-21 septembre).

Championnats suisses. Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m

Championnats suissesMumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m

Champion d'Europe en titre du 200 m, Timothé Mumenthaler a souffert de crampes après son sacre sur 100 m samedi lors des championnats de Suisse à Frauenfeld, ce qui l'a déjà contraint à déclarer forfait pour le 200 m dominical.

Dominic Lobalu se remet quant à lui parfaitement bien de la blessure musculaire à une cuisse subie le 16 août, mais le meeting zurichois arrive trop tôt pour le champion d'Europe 2024 du 10'000 m.

