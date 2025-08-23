  1. Clients Privés
Championnats suisses Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m

ATS

23.8.2025 - 21:13

Timothé Mumenthaler et Salomé Kora sont les champions de Suisse 2025 du 100 m. Le Genevois et la St-Galloise ont survolé les débats en finale samedi soir à Frauenfeld.

Timothé Mumenthaler après sa victoire
Timothé Mumenthaler après sa victoire
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.08.2025, 21:13

23.08.2025, 21:48

Désormais 3e performeur suisse de l'histoire grâce aux 10''13 réalisés à Genève deux mois plus tôt, Timothé Mumenthaler s'est imposé en 10''26 en finale après avoir couru en 10''27 en demi-finales. Le champion d'Europe en titre du 200 m a devancé Bradley Lestrade (2e en 10''39) et Silvan Wicki (3e en 10''40).

Athlétisme. Après un violent coup de blues, Mumenthaler reprend du poil de la bête

AthlétismeAprès un violent coup de blues, Mumenthaler reprend du poil de la bête

Salomé Kora a quant à elle réussi son meilleur temps de la saison (11''10) en finale. La St-Galloise a triomphé avec 0''15 d'avance sur sa dauphine Géraldine Frey, no 1 helvétique de l'année (11''09), la Valaisanne Emma van Camp se parant de bronze en 11''37. Ajla Del Ponte (11''40) a quant à elle échoué au pied du podium.

A noter les deux médailles conquises par le vice-champion d'Europe 2022 du décathlon Simon Ehammer. L'Appenzellois a cueilli l'or à la longueur, sa discipline de prédilection, avec un excellent bond mesuré à 8m05, après s'être paré de bronze à la perche avec 5m35 plus tôt dans la journée.

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery
Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery. Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m

Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m

Photo: ATS

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery. Salomé Kora a cueilli l'or sur 100 m aux championnats de Suisse

Salomé Kora a cueilli l'or sur 100 m aux championnats de Suisse

Photo: ATS

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery
Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery. Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m

Timothé Mumenthaler (à droite) a survolé les débats en finale du 100 m

Photo: ATS

Mumenthaler et Salomé Kora sacrés sur 100 m à Frauenfeld - Gallery. Salomé Kora a cueilli l'or sur 100 m aux championnats de Suisse

Salomé Kora a cueilli l'or sur 100 m aux championnats de Suisse

Photo: ATS

