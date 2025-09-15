Timothé Mumenthaler tentera de s'illustrer sur 200 m aux Mondiaux de Tokyo, où il sera en lice dès mercredi lors des séries. Mais c'est bien sur 100 m que le Genevois rêve avant tout de briller à l'avenir.

Timothé Mumenthaler a des envies de record. IMAGO/Beautiful Sports

Keystone-SDA, par Gilles Mauron ATS

«Le 100 m est ma discipline de coeur, celle qui m'a donné envie de courir depuis tout petit», lâche le champion d'Europe 2024 du 200 m dans un entretien à Keystone-ATS. Mais pas question pour autant de délaisser le demi-tour de piste.

«Les deux distances sont complémentaires. Mais ce sont deux styles de course différents. Passer de l'un à l'autre, c'est compliqué, on ne met pas la même intensité. Sur 100 m on est en puissance de A à Z, même s'il faut du relâchement. Sur 200 m il faut avant tout trouver son rythme de croisière», analyse-t-il.

«J'aimerais battre les deux records de Suisse (red: propriétés du banni Alex Wilson en 10''08 sur 100 et 19''98 sur 200 m). J'aurais bien aimé le faire cette année d'ailleurs. Peut-être à Tokyo pour le 200 m», glisse-t-il, précisant vouloir «jouer les médailles sur les deux distances à l'avenir.»

Cet étudiant en microtechnique à l'EPFL sait que l'avenir lui appartient. «Je n'ai que 22 ans, je suis au début de ma carrière. Sur 100 m, je suis à 0''05 du record de Suisse. C'est que dalle, c'est 1-2 foulées mieux négociées. Et sur 200 m, je sais que j'ai le record dans les jambes», assure-t-il.

«De l'horlogerie de précision»

«Il y a tellement de choses que je peux améliorer que je ne suis pas du tout limité», se réjouit Timothé Mumenthaler, qui se dit lui-même surpris par sa progression sur 100 m. «J'ai gagné deux dixièmes (réd: 0''13 en réalité) en un an, c'est énorme. Si je suis la même progression, l'an prochain je passe sous les 10 secondes!»

Mais le Genevois sait bien que ce n'est pas aussi simple. «Quand on s'approche des 10 secondes sur 100 m, ça devient de l'horlogerie de précision. C'est donc forcément plus compliqué de gagner 10 à 15 centièmes», juge celui dont le record personnel est passé de 10''26 en 2024 à 10''13 en 2025 sur la distance reine.

«Les détails sont de plus en plus importants. Force, technique, fréquence de course, alimentation, beaucoup d'aspects rentrent en ligne de compte. C'est d'ailleurs plus ou moins la même chose pour le 200 m», souligne Timothé Mumenthaler, qui n'a que peu progressé en 2025 sur le demi-tour de piste (20''27, contre 20''28 en 2024).

Le Genevois – qui a couru en 20''05 à Genève mais avec 2,3 m/s de vent favorable – a il est vrai mis pour la première fois l'accent sur le 100 m cette saison. «On a surtout bossé la vitesse en 2025», explique-t-il. «Avec Kevin (Widmer, son coach), on construit brique après brique, étape par étape.»

La prochaine étape pourrait l'amener à l'étranger, même s'il ne veut pas en dire plus, tant qu'il n'y a rien de concret. «J'ai besoin de me challenger pour progresser, et parfois la concurrence n'est pas assez grande à l'entraînement en Suisse. J'aime me sentir sous pression, et j'aurai peut-être besoin de partir», explique-t-il.

Mujinga et Ajla en modèles

Les deux Suissesses les plus rapides de l'histoire, les finalistes olympiques du 100 m Mujinga Kambundji (10''89) et Ajla del Ponte (10''90), constituent en cela l'exemple à suivre. La Bernoise – qui est certes revenue à Berne – et la Tessinoise se sont toutes deux exilées pour poursuivre leur progression.

«Il y a quelques années, personne en Suisse n'aurait imaginé qu'on aurait deux filles dans une finale olympique du 100 m (réd: en 2021 à Tokyo). Elles sont une source d'inspiration pour moi, pour ma génération. Elles ont prouvé qu'on pouvait le faire, elles nous ont donné envie de réaliser les mêmes exploits», développe-t-il.

Une finale mondiale ou olympique sur 100 m constitue-t-elle le but ultime? «J'aspire à cela», clame Timothé Mumenthaler. «J'ai le potentiel pour y parvenir. Mon physique n'est pas différent de celui de mes concurrents. Disputer un jour une finale olympique, c'est possible. Et pourquoi pas viser une médaille?»

Archive sur Timothé Mumenthaler