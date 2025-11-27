Le «Most Valuable Player» (MVP) du sport suisse sera désigné lors de la cérémonie des Swiss Awards le 4 janvier. Le lauréat sera choisi parmi six nominés représentant quatre sports différents.

Yann Sommer est nommé pour le prix «Most Valuable Player» aux Sports Awards. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le football – avec Yann Sommer (récompensé en 2021) et Géraldine Reuteler – et le hockey sur glace – avec Leonardo Genoni et Sven Andrighetto – ont chacun deux candidats au prix. La liste est complétée par Lara Heini (unihockey) et Tabea Schmid (handball).

Les fans de sport peuvent voter jusqu'au 16 décembre 2025 sur le site www.sports-awards.ch. Leurs voix comptent pour un tiers, les deux autres étant constitués par les médias sportifs et les sportifs d'élite de Swiss Olympic.

La période de prise en compte des performances courait de novembre 2024 à octobre 2025. Outre le MVP, les Sports Awards concerneront plusieurs autres catégories, dont sportif et sportive de l'année, équipe de l'année ou encore entraîneur de l'année.