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Ski de fond Fähndrich conclut sa carrière avec une honorable quatrième place

ATS

21.3.2026 - 19:44

Nadine Fähndrich a mis un terme à sa carrière en se classant 4e du sprint en skating lors des finales de Coupe du monde à Lake Placid. La Lucernoise a été devancée par trois Suédoises.

Nadine Fähndrich, ici aux Jeux Olympiques, a réalisé une dernière saison exceptionnelle (archives).
Nadine Fähndrich, ici aux Jeux Olympiques, a réalisé une dernière saison exceptionnelle (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.03.2026, 19:44

Ski de fond. Nadine Fähndrich, un ultime coup d'éclat avant de tourner la page ?

Ski de fondNadine Fähndrich, un ultime coup d'éclat avant de tourner la page ?

Il n'y a rien eu à faire pour la Suissesse dans une finale où quatre des six skieuses venaient de Suède. La victoire est revenue à Linn Svahn devant ses compatriotes Jonna Sundling et Maja Dahlqvist, qui s'est ainsi assuré le petit globe de la spécialité.

Ski de fond. Pas de performance héroïque pour Nadja Kälin et Anja Weber

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Elle a pris le meilleur sur Nadine Fähndrich dans la dernière ligne droite. La Lucernoise boucle sa saison au 3e rang du classement final du sprint. Elle peut désormais partir à la retraite l'esprit libre, après avoir conquis une médaille olympique et trois médailles mondiales. L'athlète de 30 ans a été la meilleure fondeuse suisse de l'histoire.

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