Nadine Fähndrich a répondu aux questions de Keystone-ATS après avoir conquis la médaille de bronze du sprint aux Mondiaux de Trondheim.

Nadine Fähndrich (à droite) a offert le bronze à la Suisse. EPA

Cette finale a été un peu spéciale. Vous être parties très vite à trois devant, avec des écarts assez importants. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête durant la course?

«Je n'ai pas réalisé ce qui se passait derrière moi. Je n'ai jamais regardé en arrière. Je voulais juste essayer de rester avec les premières, skier aussi vite que possible et tout donner.»

Avec ces conditions sélectives, l'objectif était de rester debout plutôt que de préparer le sprint final, non?

«Oui, absolument. Je ne suis pas totalement contente de ma demi-finale, dans laquelle je n'ai pas si bien skié. Mais après, je me sentais mieux, j'ai vu qu'il me restait de l'énergie pour la finale, ce qui m'a remplie de joie.»

Jusqu'ici, cela n'avait pas fonctionné pour gagner une médaille individuelle en sprint. Est-ce que cela signifie que vous êtes un peu plus forte que les années précédentes?

«Je crois que je suis plus forte. Pas forcément physiquement, mais surtout avec les expériences vécues. Je constate que je peux accrocher des podiums même si je ne me trouve pas au top de ma forme. Mais simplement grâce à l'expérience, à la tactique, je sais de quelle manière je dois courir. Je pense aussi que j'ai gagné un certain respect dans le peloton. Je peux défendre ma place.»