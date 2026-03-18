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Ski de fond Nadine Fähndrich, un ultime coup d'éclat avant de tourner la page ?

ATS

18.3.2026 - 10:49

Avant de prendre sa retraite sportive, Nadine Fähndrich tentera de frapper un dernier grand coup samedi lors du sprint des finales de Coupe du monde à Lake Placid (USA). Elle est en course pour le petit globe de la spécialité.

Avant de prendre sa retraite sportive, Nadine Fähndrich tentera de frapper un dernier grand coup.
Avant de prendre sa retraite sportive, Nadine Fähndrich tentera de frapper un dernier grand coup.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.03.2026, 10:49

Au classement, la Lucernoise compte 20 points de retard sur la Suédoise Maja Dahlqvist et 8 sur Johanna Hagström, une autre Suédoise. Sa 3e place le week-end dernier à Drammen (NOR) lui a permis de reprendre du terrain et de pouvoir envisager la conquête du globe du sprint, ce qui serait une première pour elle.

Ski de fond. Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

Ski de fondNadine Fähndrich termine troisième du sprint

Mais Nadine Fähndrich ne se met pas martel en tête. Elle a déjà réalisé son rêve avec sa médaille d'argent aux JO en sprint par équipes le mois dernier, aux côtés de Nadja Kälin. Tout n'est que bonus désormais.

A 30 ans, elle peut s'enorgueillir d'être la meilleure fondeuse de l'histoire du ski suisse. Son palmarès s'orne de sept victoires en Coupe du monde – dont six en individuel –, 28 podiums, trois médailles aux Mondiaux et, donc, son podium olympique de Milan/Cortina. Le petit globe du sprint – après deux deuxièmes places – couronnerait la carrière de cette athlète reconnue pour son assiduité et sa détermination.

Un riche parcours

Plus d'une fois dans sa carrière, les nerfs ont joué un mauvais tour à Nadine Fähndrich. Mais après chaque déconvenue, elle est revenue plus forte. «Mon développement, tout ce que j'ai appris au cours de ces années, c'est ça qui me rend aujourd'hui particulièrement fière», confie-t-elle dans un entretien par vidéo depuis la Finlande.

«Je suis extrêmement reconnaissante». Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

«Je suis extrêmement reconnaissante»Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

Elle n'a pas hésité à tracer son propre sillon, lorsque par exemple elle s'est adjoint les services de I'entraîneur slovaque Ivan Hudac à titre privé après que Swiss-Ski s'est séparé de lui. Résultat, elle a décroché ensuite deux podiums aux Mondiaux-2025 à Trondheim, dont le bronze en sprint individuel.

Particularité, Nadine Fähndrich a remporté trois médailles en sprint par équipes dans des compétitions majeures avec trois partenaires différentes: à Oberstdorf en 2021 avec Laurien van der Graaff, à Trondheim en 2025 aux côtés d'Anja Weber et à Val di Fiemme cette année avec Nadja Kälin, à chaque fois comme relayeuse finale.

JO 2026 - Ski de fond. La médaille d'argent pour Fähndrich et Kälin en sprint !

JO 2026 - Ski de fondLa médaille d'argent pour Fähndrich et Kälin en sprint !

Nadine Fähndrich se réjouit désormais de pouvoir, pour la première fois depuis plus dix ans, profiter de l'été sans se focaliser sur le sport. Elle ira découvrir l'Australie avec son compagnon, qui l'aura accompagné durant toute sa carrière en s'entraînant à ses côtés, sur son vélo de course ou, plus rarement, à ski.

Le sport restera partie intégrante de la vie de la Lucernoise. Elle aimerait découvrir la boxe thaïe et, pourquoi pas, transmettre son expérience en devenant coach. A condition de ne plus avoir à trop voyager, elle qui envisage de fonder une famille.

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