Ski de fond Nadine Fähndrich termine troisième du sprint

ATS

12.3.2026 - 18:52

Nadine Fähndrich s'est encore illustrée à l'occasion de l'avant-dernier sprint de sa carrière en Coupe du monde. La Lucernoise a terminé troisième à Drammen, derrière la vainqueure suédoise Jonna Sundling et la Norvégienne Kristine Skistad.

Nadine Fähndrich (à droite) s'est encore illustrée à l'occasion de l'avant-dernier sprint de sa carrière en Coupe du monde.
Nadine Fähndrich (à droite) s'est encore illustrée à l'occasion de l'avant-dernier sprint de sa carrière en Coupe du monde.
ats

Keystone-SDA

12.03.2026, 18:52

12.03.2026, 18:53

Vainqueure de sa demi-finale, Fähndrich a dû s'avouer vaincue lors de la finale en style classique, où elle a manqué la victoire pour 1''59 et la deuxième place pour 82 centièmes. Il s'agit du quatrième podium cette saison pour la Suissesse dans sa discipline-phare, elle qui a annoncé dans la foulée des Jeux olympiques prendre sa retraite à l'issue de la saison en cours.

Malgré son échec dans lors du sprint olympique, où elle avait subi l'élimination en quarts, la triple médaillée aux Championnats du monde avait su se ressaisir lors du sprint par équipe. En compagnie de Nadja Kälin, la Lucernoise de 30 ans s'était parée d'argent, décrochant sa première médaille olympique.

Fähndrich disputera sa dernière course de Coupe du monde les 21 et 22 mars à Lake Placid (États-Unis). Elle sera dans la bataille pour remporter le classement de la spécialité du sprint, avec respectivement 20 et 8 points de retard sur la Suédoise Maja Dahlqvist et sa compatriote Johanna Hagström.

«Je suis extrêmement reconnaissante». Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

«Je suis extrêmement reconnaissante»Une page se tourne : Nadine Fähndrich tirera sa révérence en fin de saison

Näff et Klaebo éliminés en demies, Evensen vainqueur

Chez les messieurs, le Suisse Noe Näff s'est arrêté au stade des demi-finales, alors qu'il avait remporté son quart de finale. Le Norvégien Ansgar Evensen a profité de l'élimination de son coéquipier Johannes Klabo, sextuple champion olympique aux JO 2026, en demies pour l'emporter devant le Tchèque Jiri Tuz (+0''31) et son compatriote Kristian Kollerud (+0''35).

