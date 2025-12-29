  1. Clients Privés
Tour de ski Nadine Fähndrich tire son épingle du jeu

ATS

29.12.2025 - 16:15

Les Suisses n'ont guère impressionné lors de la 2e étape du Tour de Ski, un 10 km classique à Dobbiaco. Le meilleur résultat a été la 17e place de Nadine Fähndrich.

Nadine Fähndrich a signé le meilleur résultat suisse lundi.
Nadine Fähndrich a signé le meilleur résultat suisse lundi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.12.2025, 16:15

29.12.2025, 16:20

La Lucernoise, tout comme la Zurichoise Anja Weber (25e), a pris un départ très rapide. A mi-parcours, elles figuraient respectivement au 5e et au 9e rang. Elles ont toutefois perdu beaucoup de temps dans les derniers kilomètres.

La victoire est revenue à la Norvégienne Astrind Slind. Elle a précédé l'Autrichienne Teresa Stadlober et l'Américaine Jessie Diggins, qui reste en tête du général avec 39 secondes d'avance sur Slind. Nadine Fähndrich est 8e à 1'12.

Messieurs largués

Aucun Suisse ne s'est par contre classé dans le top 30 d'une course dominée par les Norvégiens, qui ont monopolisé le podium. Le meilleur résultat des fondeurs suisses est à mettre au compte de Nicola Wigger (48e), qui a concédé 1'38 au vainqueur Mattis Stenshagen. Janik Riebli (63e) est lui aussi resté sous les deux minutes de débours.

Tour de ski. La Norvège sans partage, les Suisses aux abonnés absents

Tour de skiLa Norvège sans partage, les Suisses aux abonnés absents

La déception est de mise pour Valerio Grond, seulement 83e. Après sa belle performance sur le sprint dimanche (4e), il n'avait «plus assez de puissance dans les bras», comme il l'a expliqué au micro de la SRF.

Deux autres Norvégiens, Johannes Klaebo (2e) et Emil Iversen (3e) sont montés sur le podium derrière Stenshagen, qui a fêté son premier succès en Coupe du monde. Battu, Klaebo réalise quand même une excellente opération en vue du classement général du Tour.

