Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons. ATS

Keystone-SDA ATS

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts.

Le pari est donc réussi pour Nadine Fähndrich, qui avait fait l’impasse sur le sprint par équipes pour se focaliser sur l’épreuve individuelle.

Riebli en demies

Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que «lucky loser», mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.