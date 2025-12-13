  1. Clients Privés
Ski de fond à Davos Pari gagnant : Fähndrich monte sur le podium du sprint

ATS

13.12.2025 - 18:03

Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons.
Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons.
ATS

Keystone-SDA

13.12.2025, 18:03

13.12.2025, 18:13

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

Ski de fond à Davos. Malgré l’absence des leaders, une belle quatrième place suisse

Ski de fond à DavosMalgré l’absence des leaders, une belle quatrième place suisse

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts. 

Ski de fond à Davos. Les cadors suisses font l’impasse sur le sprint par équipes

Ski de fond à DavosLes cadors suisses font l’impasse sur le sprint par équipes

Le pari est donc réussi pour Nadine Fähndrich, qui avait fait l’impasse sur le sprint par équipes pour se focaliser sur l’épreuve individuelle.

Riebli en demies

Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que «lucky loser», mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.

