Les fondeuses suisses n'ont pas réussi à créer la surprise sous la neige abondante de Lake Placid. En Coupe du monde sur 10 km classique avec départ individuel, Nadja Kälin s'est classée 18e et Anja Weber 20e.

Anja Weber a terminé dans le top 20 (archives). KEYSTONE

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Les Suédoises ont fêté un doublé grâce à Linn Svahn et Frida Karlsson, devant quatre Norvégiennes. Les deux meilleures Suissesses ont perdu plus de deux minutes sur Svahn.

Samedi à Lake Placid aura lieu le dernier sprint de la saison, lors duquel Nadine Fähndrich se battra pour remporter le petit globe de cristal. Dimanche, la Coupe du monde s'achèvera par un 20 km. L'Américaine Jessie Diggins est déjà assurée depuis longtemps de remporter, pour la quatrième fois, le classement général de la Coupe du monde.