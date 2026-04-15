Six athlètes de ski nordique et de biathlon ont été sélectionnés par Swiss-Ski au sein du cadre de l'équipe nationale. La fondeuse Nadja Kälin et la biathlète Lea Meier en font désormais partie.

Nadja Kälin, double médaillée aux JO, été sélectionnés par Swiss-Ski au sein du cadre de l'équipe nationale. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En ski de fond, la double médaillée olympique de Milan-Cortina (bronze sur le 50 km, argent en sprint par équipe) rejoint Anja Weber et Janik Riebli, qui bénéficiaient déjà du statut le plus élevé de Swiss-Ski.

En biathlon, Lea Meier est récompensée pour sa bonne saison, lors de laquelle elle a obtenu deux top 10 en individuel. La Grisonne et Amy Baserga sont les deux seules biathlètes à avoir ce statut.

Comme il y a un an, Gregor Deschwanden est quant à lui le seul sauteur à skis à être membre de l'équipe nationale de Swiss Ski.