Le Colombien Nairo Quintana (36 ans) prendra sa retraite à la fin de l'année 2026. Il aura couru 17 saisons comme professionnel.

Nairo Quintana (36 ans) prendra sa retraite à la fin de l'année 2026. ats

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«Je suis venu vous dire que c'est la dernière saison que je fais en tant que cycliste professionnel, chaque course sera une dernière danse», a déclaré le grimpeur de l'équipe Movistar lors d'une conférence de presse à la veille du début du Tour de Catalogne.

Vainqueur du Tour d'Italie en 2014 et du Tour d'Espagne en 2016, Quintana a été une idole de son pays, même s'il n'a pas réussi à accomplir ce qu'il appelait son «rêve jaune», gagner le Tour de France. Il devra se contenter de deux deuxièmes places en 2013 et 2015, d'une troisième place en 2016 et de trois étapes gagnées.